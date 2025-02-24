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С начала 2025 г. в Ленобласти увеличилось число майнинговых ферм почти на треть

ПАО «МТС» проанализировала активность российских майнеров цифровой валюты с помощью запатентованного решения поиска хищений и аномалий на энергосетях Energytool. Ленинградская область в начале 2025 г. попала в топ-10 регионов страны по самой быстрой динамике появления майнинговых ферм. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ленинградская область вошла в десятку регионов России, где в январе 2025 г. зафиксировали прирост количества майнинговых ферм — на 32%. В список лидеров с самым быстрорастущими крипторынками также вошли Тюменская область — 49%, Свердловская область — 42%, ХМАО — 36%, Пермский край — 30%, Челябинская область — 32%, Республика Башкортостан — на 24% и Самарская область — 20%.

Аналитики отмечают, что на территории Иркутской области сосредоточено более 10% от выявленных майнинговых ферм. В Москве этот показатель составил около 9%, в Московской области — 8%. В Республике Башкортостан и Краснодарском крае зафиксировано по 4% от всех объектов, а в Самарской, Новосибирской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан — по 3%.

На январь 2025 г. в России выявлено 136 575 майнинговых ферм, выросло за год на 7%. Больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области. Пиковая загрузка ферм пришлась на май, февраль и октябрь 2024 г. Наиболее активно в России добывают Bitcoin, на который приходится 90% мощностей, а также Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

Среди клиентов МТС более 50 крупных федеральных и региональных энергетических компаний, а также промышленных предприятий. С помощью системы Energytool на базе искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения они выявляют аномалии энергопотребления и локализуют места возможного хищения. Алгоритм анализирует интернет-трафик и ряд других параметров, в том числе данные умных счетчиков, загруженные в АСКУЭ. Клиенты сервиса EnergyTool имеют возможность определить локации майнинговых ферм на собственных активах.

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