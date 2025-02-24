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Витрина товаров «Сделано в Мурманской области» появилась на Ozon

Региональные предприниматели могут бесплатно разместить свою продукцию в специальном разделе и дополнительно продвигать ее на многомиллионную аудиторию маркетплейса.

Ozon запустил новую витрину в рамках проекта «Сделано в России» при поддержке центра «Мой Бизнес» и Комитета по развитию предпринимательства на цифровых платформах Мурманского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Здесь уже представлены сотни позиций от местных производителей: продукты питания, товары для дома, хобби и здоровья. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Региональные витрины помогают покупателям ориентироваться в товарном многообразии маркетплейса: находить продукцию из интересующего региона. Чтобы разместить товары в разделе «Сделано в Мурманской области», местному производителю необходимо отправить заявку через Комитет по развитию предпринимательства на цифровых платформах Мурманского регионального отделения «Опора России».

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев: «Мы продолжаем поддерживать локальных предпринимателей и увеличивать количество региональных витрин. Благодаря таким разделам производители из регионов могут повышать узнаваемость своей продукции на федеральном уровне и тем самым развивать свой бизнес. К проекту “Сделано в России” присоединилась и Мурманская область. Теперь покупателям легче найти товары, произведенные в этом регионе».

Ozon запустил проект «Сделано в России» при поддержке региональных властей в 2022 г. Сегодня на специальных витринах маркетплейса уже представлена продукция из 29 регионов России. Этот список пополнил раздел «Сделано в Мурманской области».

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