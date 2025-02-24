«ВКонтакте» расширяет возможности покупок в онлайн-трансляциях

Бизнес сможет добавить в эфир сразу несколько карточек на товары, а пользователи – купить понравившиеся в стриме товары в пару кликов. Новая функция позволит предпринимателям настроить дополнительный канал продаж в видеоформате и выстроить более тесное взаимодействие с подписчиками в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители VK.

Владельцы и администраторы бизнес-сообществ могут проводить прямые эфиры в мобильном приложении «ВКонтакте» и добавлять в трансляции товары — они будут всплывать у зрителей во время эфира в виде плашек с фото, названием и ценой продукта. Теперь к одному стриму можно прикрепить до 10 товаров с возможностью оформить заказ как внутри соцсети, так и на внешнем сайте продавца. То, в какой момент появляется плашка товара, определяет сам бизнес во время стрима.

Пользователи смогут мгновенно получить информацию о понравившемся товаре прямо во время просмотра эфира. Зрителю будут доступны как всплывающие плашки, по которым можно сразу перейти к покупке, так и отдельный список всех товаров из трансляции, к которому можно обратиться в любое время эфира. Во время стрима зрители могут задавать вопросы, оставлять комментарии и получать мгновенные ответы от ведущих, что позволяет повысить степень вовлеченности и увеличивает вероятность покупки.

«Продавать, развлекая – уже не новый тренд, а зарекомендовавший себя способ общения бизнеса и пользователей. Одно из ключевых преимуществ прямых эфиров – это возможность демонстрировать товары и активно взаимодействовать с аудиторией в режиме реального времени. Зрители трансляций могут узнавать о цене на товар в тот же момент, когда увидели его на экране, а также пользоваться специальными предложениями и скидками, доступными только во время трансляции», – сказала директор бизнес-юнита сервисов для СМБ VK Валерия Орлова.

Возможность проводить трансляции в мобильном приложении «ВКонтакте» появилась в 2018 г., годом позднее функциональность была расширена – теперь в эфиры можно добавлять товары, ссылки, записи, опросы, статьи, сервисы, профили пользователей или сообщества.