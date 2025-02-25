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Аналитика МТС: Новосибирск вошел в десятку регионов по количеству майнинговых ферм

МТС проанализировала активность российских майнеров цифровой валюты с помощью запатентованного решения поиска хищений и аномалий на энергосетях Energytool. На январь 2025 г. в России выявлено 136 575 майнинговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. Лидером по количеству ферм в России стала Иркутская область. Также было установлено, что 3% от общего числа объектов находятся в Новосибирской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новосибирская область вошла в топ-10 регионов страны по сосредоточению майнинговых ферм — здесь находится 3% подобных объектов. С такими же показателями в рейтинг попали Самарская и Свердловская области, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Лидером стала Иркутская область, здесь сосредоточено более 10% от выявленных майнинговых ферм. В Москве этот показатель составил около 9%, в Московской области — 8%.

Сопоставив динамику появления мощностей с динамикой крипторынка, аналитики МТС Energytool пришли к выводу, что пиковая загрузка ферм пришлась на май, февраль и октябрь 2024 г. Наиболее активно в России добывают Bitcoin, на который приходится 90% мощностей, а также — Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

Среди клиентов МТС более 50 федеральных и региональных энергетических компаний, а также промышленных предприятий. Клиенты МТС с помощью системы Energytool на базе искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения выявляют аномалии энергопотребления и локализуют места возможного хищения. Алгоритм анализирует интернет-трафик и ряд других параметров, в том числе данные умных счетчиков, загруженные в АСКУЭ. Клиенты сервиса EnergyTool имеют возможность определить локации майнинговых ферм на собственных активах.

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