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«Авито»: самое востребованное оборудование для бизнеса — промышленное, торговое и пищевое

Аналитики «Авито» изучили уровень предложения и спроса на профессиональное оборудование для бизнеса в 2024 г. Количество предложений профессионального оборудования и товаров для бизнеса на «Авито» выросло в два раза по сравнению с 2023 г. Доля новых товаров в каталоге достигла 85%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Лидеры роста предложения — оборудование для логистических компаний и складов, лабораторное оборудование и оборудование для автобизнеса. По объему предложения лидируют промышленное оборудование, пищевое и торговое.

Значительнее всего спрос вырос на оборудование для логистических компаний и складов, телекоммуникационное оборудование и оборудование для автобизнеса. В топ-3 по доле спроса вошло промышленное, торговое и пищевое оборудование.

Лидерами спроса на оборудование для бизнеса стали регионы — Иркутск, Новосибирск и Красноярск. Москва тоже вошла в пятерку лидеров по росту спроса, а в Санкт-Петербурге этот показатель с 2023 г. практически не изменился.

Количество профессиональных клиентов (производителей, поставщиков, дилеров) в категории «Оборудование для бизнеса» выросло на 42%. Более 600 тыс. представителей бизнеса ищут профессиональное оборудование на «Авито» ежедневно.

За 2024 г. количество предложений о продаже оборудования для бизнеса выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом. Доля нового оборудования достигла 85%. Значительнее всего выросло количество объявлений с оборудованием для логистических компаний и складов — в 3,7 раза. В 3,4 раза чаще на продажу выставляли лабораторное оборудование. На третьем месте — оборудование для автобизнеса: количество объявлений в этой категории увеличилось в 2,7 раза год к году. Также в 2,5 раза чаще на продажу выставляли торговое оборудование и в 2,4 раза чаще — пищевое.

При этом по общему предложению во всей подкатегории «Оборудование для бизнеса» лидирует промышленное оборудование с долей 39%. Также в тройку лидеров вошли пищевое (20%) и торговое (14%) оборудование. Топ-5 замыкает оборудование для логистических компаний и складов (9%), а также для салонов красоты (6%). Так, например, в Московской области можно приобрести станок с ЧПУ за 2,7 млн руб., в Ростовской области — дизельный генератор за 860 тыс. руб., а в Казанилазерный гравер за 139 тыс. руб.

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Авито

«В настоящее время при покупке оборудования бизнес стремится минимизировать риски возникновения поломок, поэтому надежность и ремонтопригодность является ключевым фактором. Мы также видим рост предложений почти во всех категориях профессионального оборудования, особенно там, где высока потребность в современном и качественном оборудовании. Онлайн-платформы, такие как «Авито», успешно помогают бизнесу удовлетворить эти потребности. В прошлом году «Авито» стал самой популярной платформой для поиска профессионального оборудования для бизнеса. Так, ⅔ всех покупателей МСП ищут оборудование на «Авито», а доля нового оборудования на нашей площадке составила 85%», — сказал Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Avito Бизнес360».

Всего на сегодняшний день на «Авито» представлено более 575 видов оборудования для бизнеса в 11 категориях, которые состоят из еще более специализированных подвидов. Так пользователи могут найти наиболее подходящие им виды оборудования. Среди них — торговое, промышленное, лабораторное, медицинское, телекоммуникационное, пищевое, для салонов красоты, автобизнеса, логистики и складов и другое. Расширение каталога и ассортимента продаваемого оборудования напрямую отразилось на количестве компаний, продающих оборудование бизнесу, представленных на площадке. Так, количество профессиональных клиентов (производителей, поставщиков, дилеров) в категории «Оборудование для бизнеса» выросло на 42%. Кроме того, в 2024 г. было запущено пространство «Авито Бизнес360», куда вошли новые цифровые решения для малого бизнеса. Одним из таких решений стал сервис «Запрос коммерческих предложений», который доступен в разделе «Оборудование для бизнеса». Он позволяет в несколько кликов создать автоматизированный запрос на список предложений по заданным параметрам и в срок от 24 часов получить ответ от проверенных поставщиков в удобном формате таблицы.

Лидеры спроса по категориям

Среди лидеров по темпам роста в 2024 г. — оборудование для логистических компаний и складов (+69%), телекоммуникационное оборудование (+62%) и оборудование для автобизнеса (+28%). Также в пятерку лидеров вошло медицинское (+23%) оборудование и лабораторное (+14%).

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Авито

По доле в структуре спроса в тройку лидеров вошли те же категории, что и в структуре предложения — промышленное оборудование (25%), торговое (21%) и пищевое (16%). Также в топ-5 попало оборудование для логистических компаний и складов (10%) и оборудование для салонов красоты (7%).

Лидеры спроса по регионам

По данным «Авито», по итогам 2024 г. драйверами спроса на оборудование для бизнеса стали регионы, однако Москва вошла в пятерку лидеров по увеличению спроса. Так, в топ-5 регионов-лидеров по темпам роста спроса вошли Иркутск (+10%), Новосибирск (+5%), Красноярск (+4,5%), Магнитогорск (+3,5%) и Москва (+3,5%). В Санкт-Петербурге интерес предпринимателей к покупке оборудования остается практически на уровне 2023 г.

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