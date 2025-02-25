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Без звука: отключить все рабочие чаты мечтают 72% россиян

72% россиян устали от множества рабочих чатов и мечтают выйти из них. При этом 61% признают, что формат переписки в мессенджерах экономит время, говорят результаты исследования проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование». Об этом CNews сообщили представители группы «АльфаСтрахование».

Повышенную нервозность от рабочих чатов испытывают 37% опрошенных. Одной из главных причин недовольства сотрудников является почти постоянная доступность – отметили 38%. Многие сотрудники чувствуют психологическое давление отвечать на сообщения практически сразу, даже если это происходит вне рабочего времени. Это создает иллюзию, что работа никогда не заканчивается, и личное время начинает терять свою ценность, рассказали 27% респондентов.

44% сообщили, что рабочие переписки не ограничены по времени. Получать рабочие сообщения поздно вечером или рано утром стало нормой для 22% россиян. 17% отмечают, что им не удается сконцентрироваться на отдыхе даже в отпуске, поскольку они постоянно ожидают новых сообщений.

8% сообщили, что нежелание или невозможность быстро ответить на сообщение могут привести к негативным последствиям, вплоть до взысканий. Это создает дополнительное психологическое давление на сотрудников.

Строго соблюдают режим отдыха и отключают в чатах звук по окончанию рабочего дня всего 13% опрошенных. Хотя убеждены, что в случае срочной задачи им позвонят, 51% участников исследования.

Участие в опросе приняли 1395 человек.

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