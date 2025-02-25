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«Битрикс24» назвал ключевые тренды видеоконференцсвязи в 2025 году

К 2025 г. предприятия по всему миру потратят на услуги таких сервисов £15,2 млрд ($18,72 млрд). Аналогичная ситуация отмечается на российском рынке ВКС: по большинству прогнозов, среднегодовые темпы роста до 2028 г. составят не менее 16%. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

«Битрикс24» подготовил обзор ключевых трендов рынка видеоконференцсвязи, которые будут актуальны в 2025 г.. Магистральный тренд технологий ВКС — создание сервисов, которые позволят максимально приблизить дистанционные встречи к офлайн-совещаниям с точки зрения доступности, бесперебойности и качества связи.

Повышенное внимание к безопасности и конфиденциальности персональных данных

Утечки чувствительных данных во время ВКС могут привести к серьезным репутационным и финансовым потерям для бизнесов. По данным Cybersecurity Ventures, к 2025 г. финансовые потери от киберпреступлений по всему миру достигнут $10,5 трлн в год. На этом фоне компании будут уделять все больше внимания безопасности платформ ВКС, включая надежные методы шифрования, аутентификацию и контроль доступа.

Улучшение пользовательского опыта

В 2025 г. внимание пользователей ВКС будет сосредоточено в первую очередь на простоте использования, надежности и легкости доступа, как к обычному видеочату. Платформы с интуитивно понятными интерфейсами, высококачественным аудиовизуальным исполнением и бесперебойной кроссплатформенной совместимостью получат очевидное преимущество в глазах бизнеса.

Усовершенствование качества звука и видео

Помехи, необходимость переспрашивать собеседника, плохое качество презентаций и видео — все это влияет на эффективность рабочих звонков. Уже в ближайшем будущем нас ожидает улучшение качества звука для создания ощущения физического со-присутствия собеседников, а звонки в разрешении Full HD и 4K станут отраслевым стандартом.

Интеграция различных инструментов в сервисы ВКС

Платформы ВКС – не просто способ организации видеочата, а полноценное рабочее пространство, которое в будущем будет пополняться все более широким набором инструментов. Рабочие онлайн-встречи невозможны без обмена файлами, демонстрации экрана, реакций и записи разговора. Современные платформы ВКС интегрированы с календарями, CRM-системами, файлообменниками, и чатом. В будущем можно ожидать появление в сервисах ВКС пространств для совместной работы (доски) и полноценных ИИ-ассистентов (например, для синхронного перевода или генерации субтитров).

ИИ и ML станут неотъемлемой частью ВКС-систем

ИИ уже сейчас выступает в роли помощника на собраниях, автоматически определяя, кто говорит, и чей экран следует увеличить. Следующий уровень применения ИИ во встречах: повышение эффективности коммуникаций. Например, новая функция «Битрикс24» CoPilot Follow-up способна не только автоматически подводить итоги онлайн-встреч, фиксировать договоренности, но и давать развивающую обратную связь — рекомендации по улучшению коммуникации и оценку эффективности разговора. Бета-тестирование CoPilot Follow-up было запущено в декабре 2024 г. – за это время пользователи «Битрикс24» воспользовались ИИ-помощником более 2550 раз. Полностью в открытый доступ ИИ-помощник для звонков выйдет в феврале 2025 г.

В 2025 г. видеоконференцсвязь продолжит оставаться неотъемлемой частью бизнес-процессов, основной фокус развития технологий ВКС будет направлен на приближение дистанционного взаимодействия к реальному путем усиления защиты данных, улучшения пользовательского интерфейса и интеграции с инструментами для совместной работы.

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