Группа «МГКЛ» запустила собственную онлайн ресейл-платформу

Группа «МГКЛ» (материнская компания – ПАО «МГКЛ»), российский публичный оператор на рынке ресейла, предоставляющий услуги по покупке и продаже товаров вторичного потребления, объявляет о запуске собственной онлайн ресейл-платформы «Ресейл Маркет». Платформа работает в формате сайта и мобильного приложения. Ее отличием от других площадок является возможность для пользователя мгновенно продать свою вещь платформе и получить деньги. Об этом CNews сообщили представители группы «МГКЛ».

Пользователь может либо купить здесь вещь «с историей», либо оставить заявку на ее продажу. Платформа выкупит у пользователя вещь и, после предпродажной подготовки, выставит ее на реализацию. Основные товарные категории – ювелирные украшения, меховые изделия, гаджеты и техника, но специалисты платформы могут оценить и рассмотреть для реализации любые ликвидные вещи.

Пользователями платформы помимо физических лиц могут быть и юридические лица. На данном этапе для них есть сервис быстрой скупки, когда платформа покупает у юрлица товар – как вторичного потребления, так и новый – небольшими и средними партиями и реализовывает его. Таким образом, юрлица смогут быстро реализовать свою продукцию, продав товар платформе и мгновенно получив деньги.

Функционал платформы будет пополняться новыми сервисами. Появится формат привычных сделок купли-продажи товаров между физлицами, когда пользователи могут регистрироваться на платформе и выставлять свои вещи на продажу. Также начнет работу формат маркетплейса, когда юридические лица смогут зарегистрироваться на платформе и продавать товары от своего лица, получать аналитику продаж и синхронизировать свои системы учета с механизмами платформы.

Развитие собственной ресейл-платформы усилит позиции «МГКЛ» в онлайн сегменте этого рынка. Продукция группы уже представлена на площадках крупнейших маркетплейсов и «МГКЛ» развивает партнерские сервисы по купле-продаже вещей «с историей». Также группа работает над расширением сети офлайн-магазинов «Ресейл Маркет», отделения которой есть в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Помимо этого, офлайн-инфраструктура ресейл направления группы «МГКЛ» представлена 135 отделениями сети «Мосгорломбард», при большинстве из которых работает витрина «Ресейл Маркет».

Маргарита Черемухина, руководитель платформы «Ресейл Маркет»: «Наш приоритет – сделать платформу и ее сервисы максимально удобными для пользователя и отвечающими его потребностям, используя все возможности современных технологических решений и искусственного интеллекта. Благодаря удобству платформы и удовлетворению потребностей пользователя мы завоюем стремительно растущую аудиторию, которая ориентирована на осознанное потребление и отдает предпочтение сегменту ресейла. Экспертиза группы в области оценки качества и подлинности вещей вкупе с омниканальной моделью ресейл-платформы позволит охватить каждого потенциального участника экосистемы ресейла и сделать его нашим клиентом, контрагентом или партнером».