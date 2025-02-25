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Халтура или инновации — как россияне оценивают нейросети

Единства мнений относительно качества работы, выполненной с использованием искусственного интеллекта, в обществе нет. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob наблюдает за отношением общества к использованию нейронных сетей в работе. В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

26% опрошенных россиян относятся к работе, выполненной с помощью нейросетей, как к высококачественной, и столько же (26%) — как к халтурной. Соотношение голосов за год практически не изменилось. Каждый второй пока не определился с оценкой: «Зависит от людей, которые управляют этими процессами»; «Он принесет безработицу в будущем, и потому мы в конфронтации»; «Стандартные обороты, сведения из сети, очень часто — плагиат чужих текстов. Но быстро обрабатывает большие объемы».

Мужчины чаще критикуют ИИ (31% против 29% одобряющих), ссылаясь на неточности и профессиональную непригодность в специфических областях: «Результаты ИИ на данный момент не всегда верны и точны»; «В моей специальности (проектирование) он — профан».

Чем выше доход респондентов, тем чаще они выражают скепсис. Россияне с высшим образованием склонны критиковать результаты работы ИИ чаще опрошенных со средним профессиональным образованием.

А вот три из 10 респондентов моложе 35 лет поддерживают использование нейросетей, отмечая их эффективность в решении однотипных задач и автоматизации процессов: «Работу ускоряет и упрощает значительно»; «Рутинные задачи и оптимизация простых ручных действий»; «Простые тексты нейросеть пишет лучше, чем большинство начинающих SMM-щиков». Похоже, молодежи удалось подружиться с ИИ: «Хорошая помощь, но проверка и принятие результата — за мной».

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 389. Время проведения: 12—21 февраля 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

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