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Оформить ИП теперь можно прямо в «СберБанк Онлайн»

Для того, чтобы стать предпринимателем, теперь достаточно иметь приложение «СберБанк Онлайн». Зарегистрировать ИП можно в личном кабинете всего за несколько кликов бесплатно.

Для открытия бизнеса в разделе «Сервисы для бизнеса» выберите «Регистрация ИП». Коды ОКВЭД и систему налогообложения поможет подобрать банк, останется только подписать документы в «Госключ».

«Сбер» сам направит все документы в ФНС и отследит статус заявки. Как только ИП будет зарегистрирован, клиент сможет открыть расчетный счет бесплатно в «СберБанк Онлайн».

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, сказал: «Мы знаем, что начало собственного дела – не простая задача. И разработали сервис, который позволяет легко зарегистрировать бизнес, не выходя из дома через «СберБанк Онлайн». За первые дни использования нового сервиса более 200 наших клиентов стали предпринимателями. И теперь наша задача – помочь быстрому и уверенному развитию их дела, обеспечив качественными сервисами, персональной аналитикой и экспертизой наших менеджеров».

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