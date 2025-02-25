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У Alibaba Group появился новый представитель в России

Компания ILC заключила соглашение о сотрудничестве с Alibaba Group и разработала для русскоязычных пользователей платформу 1688.pro, полностью интегрированную с одноименным китайским B2B-маркетплейсом.

«Как логистическая компания мы видим большую заинтересованность наших клиентов в расширении бизнеса с Китаем. Для большинства российских предпринимателей самостоятельная работа с китайской площадкой осложнена языковым барьером, а также трудностями оформления таможенных документов, организации расчетов и доставки. Чтобы помочь преодолеть существующие барьеры, мы разработали собственную русифицированную платформу 1688.pro, став партнером Alibaba Group в России, – отметил коммерческий директор ILC Михаил Тимофеев. – Используя наши логистические возможности и преимущества прямой API-интеграции, мы можем оказывать российским импортерам полный спектр услуг – от поиска надежных поставщиков товаров по конкурентоспособным ценам до доставки на склады в России. Это позволяет минимизировать возможные риски для бизнеса, в том числе связанные с оплатой товаров и таможенным оформлением».

Прямая API-интеграция позволяет пользователям 1688.pro получать доступ к полному каталогу товаров с одноименного сервиса Alibaba Group и обновлять данные в режиме реального времени. На платформе реализована возможность оплачивать товары в российских рублях. Административная панель сайта обеспечивает удобное управление заказами, отслеживание их статуса, характеристик и цен.

«Использование платформы 1688.pro делает более доступными прямые закупки товаров у более чем 10 млн китайских производителей и дистрибьюторов и способствует расширению возможностей для российского малого и среднего бизнеса», – сказал Михаил Тимофеев.

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