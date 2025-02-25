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«Яндекс» перезапустил чат с «Алисой» — теперь он работает на новой мощной нейросети YandexGPT 5 Pro

«Яндекс» внедрил в чат с «Алисой» языковую модель нового поколения — YandexGPT 5 Pro. Теперь в чате с «Алисой Про» можно решать самые разные задачи, от личных и учебных до профессиональных. YandexGPT 5 Pro отвечает на запросы на уровне лучших мировых аналогов, а в некоторых типах задач превосходит их результаты. Попробовать саму модель, без умений «Алисы», можно также прямо в чате. Представителям бизнеса она доступна на платформе Yandex Cloud. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чат с «Алисой»

Благодаря внедрению новой модели «Алиса Про» сделала качественный скачок в решении задач. Она научилась писать код, считать и выполнять задания на логику. Кроме того, «Алиса Про» стала лучше работать с текстом: ее ответы стали более точными, она четче соблюдает заданный формат, качественнее суммаризирует информацию и предлагает нетривиальные идеи. А если обращается за информацией в «Поиск», то выбирает наиболее подходящие для российской аудитории источники — чтобы дать максимально релевантный ответ. Задавать запросы и получать ответы теперь можно не только на русском, но и на английском языке. Например, «Алиса Про» напишет эссе или придумает заголовок на английском. Новая возможность пригодится прежде всего тем, кто учит язык или использует его в работе.

Прямо в чате можно попробовать и саму модель YandexGPT 5 Pro — она не обладает умениями «Алисы», такими как генерация изображений, и отвечает на вопросы, используя только свои знания о мире. Этот режим подойдет для тех, кто интересуется технологиями или решает задачи, для которых не нужен ассистент. YandexGPT 5 Pro в чистом виде уже доступна на alice.yandex.ru и скоро появится в приложении «Алиса». Чтобы все желающие могли попробовать «Алису Про» и саму модель, число бесплатных запросов временно увеличили с 5 до 20 в день. Для пользователей с подпиской на опцию «Про» нет никаких ограничений.

«Мы будем продолжать добавлять в чат с «Алисой» новые модели, чтобы пользователи могли их протестировать. В ближайшее время в чате появится еще одна языковая модель нового семейства. Люди, которые следят за технологиями, смогут попробовать ее в чистом виде, без возможностей ассистента. И мы уже сейчас учим «Алису» рассуждать», — сказал руководитель «Алисы Про» Виталий Данилкин.

«Алиса» на YandexGPT 5 Pro доступна в чате приложения «Алиса», на alice.yandex.ru, в приложении «Яндекс с Алисой», в мобильной и десктопной версии «Яндекс Браузера», а также в умных устройствах.

Новое семейство моделей

Семейство моделей YandexGPT 5 включает в себя мощную языковую модель Pro и облегченную Lite. По данным замеров «Яндекса» методом слепого сравнения (Side by Side, SBS), YandexGPT 5 Pro сравнима по качеству ответов с GPT-4o и в 64% случаев превосходит китайскую модель Qwen2.5 (версию Qwen-2.5-32b-Instruct) в решении стандартных задач сервисов «Яндекса».

По результатам международных тестов и их адаптаций для русского языка, новая модель «Яндекса» вплотную приблизилась к GPT-4o, а в ряде задач – не уступает или превосходит ее по качеству. Если сравнивать с Qwen2.5 (версия Qwen-2.5-32b-Instruct), то YandexGPT 5 Pro лучше отвечает на фактовые вопросы и следует заданному формату, немного уступая в математике.

Представителям бизнеса YandexGPT 5 Pro доступна для интеграции на платформе Yandex Cloud AI Studio, также модель используется в сервисе Yandex SpeechSense. С ее помощью можно классифицировать тексты и создавать ИИ-ассистентов, которые умеют отвечать на вопросы на основе документов. В частности, нейросеть может решать задачи по автоматизации контакт-центра: анализировать диалоги с клиентами, распределять обращения по ключевым темам и суммаризировать их для отчетов.

«Яндекс» также выложил одну из языковых моделей в опенсорс — впервые за последние несколько лет. Разработчикам стала доступна YandexGPT 5 Lite (версия pretrain). Она подойдет тем, кому нужна базовая модель, чтобы самим научить ее следовать инструкциям и отвечать в заданном формате.

«Алиса Про»

Опция «Алиса Про» открывает неограниченный доступ к самой мощной языковой модели «Яндекса», которая профессионально справляется с генерацией текстов. С помощью «Алисы Про» можно создавать тексты разных стилей и форматов, придумывать концепции и генерировать изображения. В рамках опции есть также развивающие задания и квесты для детей 5–8 лет. Опцию «Алиса Про» подключили уже более 2 млн человек.

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