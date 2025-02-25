«Яндекс» запускает всероссийский конкурс для учителей информатики. Главный приз — стажировка в Москве

С 24 февраля по 28 марта программа профессионального развития «Кадровый резерв» «Яндекс Учебника» проводит конкурс среди учителей, преподающих информатику в общеобразовательных школах, средних профессиональных учебных заведениях и организациях дополнительного образования. Главный приз — бесплатная очная стажировка в московском офисе для 80 педагогов, которая состоится 26 и 27 апреля. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Цель конкурса — раскрыть потенциал учителей, а стажировка поможет им вырасти в профессии. Победителей ждут интерактивные занятия методистов и групповая проектная работа, мастер-классы экспертов «Яндекс Учебника» и лекции об использовании ИИ в обучении, экскурсия по офису и музею «Яндекса». Кроме этого, педагоги смогут обменяться опытом с вовлечёнными коллегами и познакомятся с командой Яндекс Учебника.

Все участники получат электронные сертификаты. Учителям, не вошедшим в число победителей, достанутся ценные подарки.

Это третья стажировка, которую проводит «Кадровый резерв». В 2024 г. «Учебник» получил заявки трех тыс. учителей, это примерно 10% от общего числа преподавателей информатики России. Всего в стране их больше 30 тыс., 31 % из которых — активные участники «Кадрового резерва». В этом году для развития педагогов из регионов «Яндекс Учебник» выделил специальные квоты.