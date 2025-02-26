CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

«Островок» перевел 95% сотрудников на КЭДО от VK Tech

Группа компаний «Островок» внедрила кадровый электронный документооборот VK HR Tek и автоматизировала основные HR-процессы. Внедрение КЭДО упростило наем и управление персоналом и сократило временные и финансовые затраты на подписание бумажных документов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Решение о переходе на кадровый электронный документооборот было принято в конце 2022 г. В связи с ростом бизнеса штат компании увеличился в три раза, а вместе с этим возросла необходимость в КЭДО, который бы позволил уменьшить количество бумажных документов и снизить нагрузку на отдел кадров.

Проект начали в январе 2023 г. с поэтапного внедрения решения. Изначально VK HR Tek был запущен в тестовом режиме, что позволило оценить эффективность системы перед ее полномасштабным использованием. После успешного тестирования КЭДО был внедрен на постоянной основе, и сейчас 95% сотрудников компании пользуются КЭДО.

В «Островке» автоматизировали такие процессы, как оформление отпусков, подписание дополнительных соглашений к трудовым договорам и прием на работу. Это добавило гибкости кадровым процессам и упростило взаимодействие с сотрудниками — все документы можно подписывать по одному клику, не нужно загружать их вручную. В ближайших планах компании модернизировать модуль найма.

«Как технологическая компания, мы видим в автоматизации не просто способ упростить процессы, но и возможность оставаться эффективными в условиях роста и изменений на рынке. Переход на КЭДО помог нам ускорить взаимодействие с сотрудниками, сократить рутину и сосредоточиться на развитии бизнеса. Мы продолжим внедрять цифровые решения, чтобы соответствовать требованиям рынка и поддерживать наше лидерство», — сказала заместитель руководителя направления кадрового администрирования группы компаний «Островок» Юлия Рогулина.

«Мы понимаем, насколько важны гибкость и скорость обработки кадровых документов — особенно для такой быстрорастущей компании с разнообразными форматами занятости, как «Островок». Уверены, что дальнейшее развитие КЭДО еще больше повысит эффективность бизнес-процессов, а модуль найма дополнит возможности VK HR Tek и упростит все этапы взаимодействия с сотрудниками», — сказала директор по продуктам HR Tech в VK Tech Анастасия Прощаева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стриминговая платформа судится с российским киберспортсменом за «все деньги мира»

Gmail откажется от двухфакторной аутентификации по SMS

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Хакеры украли из кадровой компании в США данные банковских карт и страховок более 3,3 миллионов человек

Крупнейший оператор связи избавил россиян от потери мобильного номера. Теперь он подключается навечно. В чем преимущество

Российские маркетплейсы будут обязаны помечать товары иностранных продавцов

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще