CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

«Точка» запустила опцию автозамены лиц на фото для карточек товаров

Сервис 24AI, входящий в экосистему «Точки», внедрил технологию автоматической замены лиц на фото. Это первое решение среди российских банков, разработанное специально для продавцов на основе генеративной нейросети. Теперь предприниматели-продавцы могут адаптировать изображения для карточек на маркетплейсах без использования сложной ретуши и фотосессий. Об этом CNews сообщили представители «Точки»

Для работы с новой опцией достаточно загрузить фотографию с моделью и выбрать лицо из встроенной библиотеки нейросети. За 1,5 минуты сервис изменит внешность модели и адаптирует ее под исходное изображение, сохранив естественный тон кожи. Алгоритмы не искажают одежду, аксессуары и головные уборы, а при необходимости корректируют отражения.

«Создание продающих карточек товаров — это всегда затраты: съемка, модели, студия, последующая ретушь. Фото от иностранных поставщиков тоже не всегда подходят — они хуже конвертируются в продажи и требуют доработки. Мы в «Точке» решили эту проблему: теперь за пару кликов можно разнообразить фотографии с помощью опции замены лица без потери качества изображения. Технология фейссвопа точно определяет позу, одежду и все детали, чтобы результат выглядел естественно, не оставляя следов редактирования. Это первый такой инструмент для e-commerce в России, который делает работу продавцов с изображениями быстрее и удобнее. Он поможет создавать уникальный контент, выделиться среди конкурентов и, как следствие, увеличить продажи. Мы в «Точке» продолжим развивать генеративные технологии в сервисе в 2025 г., а в ближайших обновлениях добавим смену фона, чтобы еще больше упростить работу с контентом», — сказал Виталий Климов, CPO 24AI в «Точка банке».

Опция работает для всех пользователей 24AI, вне зависимости от того, являются ли они клиентами «Точки». Для тестирования всех возможностей сервиса доступны 24 бесплатные генерации.

Сейчас в 24AI для предпринимателей доступны следующие функции: генерация и удаление фона, создание инфографики, улучшение качества изображений, изменение пропорций, удаление предметов, замена картинок под формат Ozon 3:4 для создания привлекательных карточек товаров на маркетплейсе.

В октябре 2024 г. «Точка» стала владельцем сервиса для генеративной нейросети для работы с изображениями 24AI. Он был разработан компанией 24TTL — разработчиком программного обеспечения для онлайн-ритейла и электронной коммерции на рынке России и стран БРИКС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стриминговая платформа судится с российским киберспортсменом за «все деньги мира»

Gmail откажется от двухфакторной аутентификации по SMS

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Хакеры украли из кадровой компании в США данные банковских карт и страховок более 3,3 миллионов человек

Крупнейший оператор связи избавил россиян от потери мобильного номера. Теперь он подключается навечно. В чем преимущество

Российские маркетплейсы будут обязаны помечать товары иностранных продавцов

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще