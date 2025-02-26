«Яндекс Фабрика и Гжельский фарфоровый завод представили коллекцию посуды по мотивам сказки «Репка»

Бренд товаров для дома Pragma от «Яндекс Фабрики» представил коллаборацию с Гжельским фарфоровым заводом. Лимитированная коллекция посуды вдохновлена сказкой «Репка». Ее герои — Жучка, Кошка и Мышка — изображены на тарелках, также в коллекцию вошла чашка с репкой. Коллекция не изменяет привычной стилистике гжели: ярко-синим и белым узорам, выполненным вручную мастерами завода. Классическая роспись дополняется современной иллюстрацией. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сотрудничество «Яндекс Фабрики» и Гжельского фарфорового завода стало дебютом новой линейки Pragma Lepta. Она будет сосредоточена на коллаборациях по мотивам народных промыслов и произведений художников.

Вера Зверева, арт-директор бренда Pragma: «Мы задумали «Репку» как коллекцию, которая переносит в мир детства, где вновь возникает вера в чудеса, а каждая вещь в доме кажется по-настоящему особенной. Сказка была выбрана не случайно — она символизирует единение и взаимопомощь, напоминая, что даже самые сложные задачи становятся по плечу, если браться за них вместе. Сюжет отражен не только в графическом оформлении, но и в форме самих предметов: три тарелки различной величины олицетворяют персонажей произведения».

Коллекция гжели «Репка» от Pragma уже доступна для заказа на «Яндекс Маркете». Стоимость полного набора составит 7,29 тыс. руб., тарелка отдельно от 2,19 тыс. руб., чашка — 1,79 тыс. руб.