650 тысяч предпринимателей подключили «СберБизнес Спасибо» в 2024 году

Программа лояльности «СберБизнес Спасибо» для предприятий малого и микробизнеса стартовала в апреле 2024 г. За девять месяцев к ней подключилось около 650 тыс. предпринимателей — клиентов Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Накопленные бонусы можно конвертировать в рубли (один бонус равен одному рублю), а также возвращать до 100% стоимости покупок у партнеров банка. Самая большая сумма, которую получила компания-клиент Сбербанка за девять месяцев действия программы в 2024 г., — 300 тыс. бонусов. «Спасибо» начисляются на остаток по счету, а также за переводы контрагентам в рублях и операции по бизнес-карте.

Чтобы начать получать бонусы, предпринимателю достаточно иметь действующий расчетный счет в Сбербанке, в «СберБизнесе» в разделе «Все продукты и услуги» выбрать «СберБизнес Спасибо» — «Подключить».