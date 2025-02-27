CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

650 тысяч предпринимателей подключили «СберБизнес Спасибо» в 2024 году

Программа лояльности «СберБизнес Спасибо» для предприятий малого и микробизнеса стартовала в апреле 2024 г. За девять месяцев к ней подключилось около 650 тыс. предпринимателей — клиентов Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Накопленные бонусы можно конвертировать в рубли (один бонус равен одному рублю), а также возвращать до 100% стоимости покупок у партнеров банка. Самая большая сумма, которую получила компания-клиент Сбербанка за девять месяцев действия программы в 2024 г., — 300 тыс. бонусов. «Спасибо» начисляются на остаток по счету, а также за переводы контрагентам в рублях и операции по бизнес-карте.

Чтобы начать получать бонусы, предпринимателю достаточно иметь действующий расчетный счет в Сбербанке, в «СберБизнесе» в разделе «Все продукты и услуги» выбрать «СберБизнес Спасибо» — «Подключить».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая

Telegram добивает огромную научную библиотеку с российскими корнями. Уничтожен запасной канал, чат и бот для скачивания книг

Кремль: Facebook** и Instagram*** разблокируют, только если они будут соблюдать законы России

Хакеры внедрили новую схему работы: шантаж как услуга

Китайцы без причины запретили россиянам покупать компьютерное «железо» на AliExpess. Товары скрыты, у оставшихся высокие цены и низкие рейтинги

Gmail откажется от двухфакторной аутентификации по SMS

Конференции

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще