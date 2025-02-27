Для жителей новых микрорайонов Йошкар-Олы ускорили мобильный интернет

За последний год потребление мобильного интернет‑трафика в микрорайонах «Молодежный» и «Мирный» увеличилось на 35%. В ответ на растущий спрос, «МегаФон» развернул дополнительную инфраструктуру в жилых кварталах. Оборудование обеспечивает голосовую связь и скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сеть охватила не только многоквартирные дома, но и прилегающие территории, включая парки и дворы, а также торговые сети и образовательные учреждения.

В динамично‑развивающихся микрорайонах живут десятки тысяч молодых семей, которые ведут насыщенную онлайн‑жизнь. Основную часть своего «цифрового» времени они проводят в соцсетях и мессенджерах. Также среди предпочтений — кино- и видеосервисы. Самый популярный ресурс — «VK Видео», с начала года на него пришлось 20% всего интернет-трафика абонентов оператора в жилых кварталах.

Чтобы у местных жителей был стабильный и высокоскоростной мобильный сигнал, инженеры подобрали средне- и высокочастотные диапазоны. Решение позволило покрыть здания разной этажности и охватить территорию до двух километров в условиях городской застройки.

Согласно результатам замеров, сделанных после запуска телеком‑оборудования, средние скоростные показатели вблизи Сернурского тракта варьируются в пределах 20 Мбит/с. В то же время максимальные значения достигают 100 Мбит/с.

«В районе продолжается строительство домов. Мы понимаем, что для новоселов доступ к интернету — не прихоть, а необходимость. Наша компания работает над улучшением сети в соответствии с растущим трафиком, а также подготавливает ее еще до начала заселения. В среднем абонент в новостройках в “Мирном” и “Молодежном” использует около 20 Мбайт в месяц, а среди молодежи, особенно до 25 лет, этот показатель достигает 30 Мбайт», — сказал директор «МегаФона» в Марий Эл Алексей Кошкин.