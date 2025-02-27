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Кикшеринг «МТС Юрент» запустит сезон с обновленной моделью самокатов

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» обновил парк самокатов перед стартом сезона в 2025 г. Оператор выведет на улицы городов устройства модели Ninebot S90L, которые получили новый дизайн, улучшенное управление, а также функцию определения и предотвращения агрессивной езды, которую оператор намерен начать тестировать в течение сезона. Модель появится в большинстве городов присутствия сервиса. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Дополнительно парк самокатов сервиса пополнят 15 тыс. новых устройств модели «Юрент 2.0», которую компания разработала с учетом дорожной инфраструктуры российских городов.

Обновленная модель самокатов «МТС Юрент» получила улучшенные тормоза с более плавным управлением, герметичные мотор-колеса и переработанная конструкция заднего крыла, которая защитит от брызг и грязи в плохую погоду, а также усиленные крепления держателя для телефона. Дашборды с индикацией медленных и запретных зон были доработаны инженерами сервиса, чтобы оперативно оповещать о смене скоростного режима.

Все новые самокаты будут оборудованы поворотными сигналами на заднем и переднем крыле устройства для индикации направления движения. В этом сезоне «МТС Юрент» также начнет тестирование системы противодействия агрессивному вождению на самокатах сервиса. Она будет распознавать и предотвращать резкие и опасные маневры, совершаемые пользователями, такие как сильное ускорение, резкое торможение, обгон, стойка на одном колесе. Это позволит сделать поведение райдеров на дороге более предсказуемым для всех участников дорожного движения.

Самокаты сервиса получили новый дизайн — подножка и колеса на части устройств теперь окрашены в красный цвет. С одной стороны это показывает причастность сервиса к экосистеме МТС, с другой — делает самокат заметнее в городской среде. Тестирование новой модели на Юге России показало, что красный цвет колес делает самокат заметнее для пешеходов и водителей, что позитивно сказывается на безопасности поездок самокатов.

Все самокаты «МТС Юрент» в Москве в этом сезоне будут оснащены крупными индивидуальными номерами, которые расположатся на передней, задней и боковой части устройства. Передние и задние номера выполнены из пластика и встроены в конструкцию электросамоката за счет укрупненного бампера и антивандальных крепежей на рулевой стойке, что делает их более устойчивыми к поломкам. Боковые номера сделаны из прочной светооражающей пленки без ламинации.

Новые укрупненные номера считываются камерами и упростят выявление нарушителей ПДД, в том числе при неспешивании на пешеходных переходах — одной из наиболее распространенных причин ДТП с самокатами.

Парк самокатов «МТС Юрент» в 2025 г. пополнят 15 тыс. устройств модели «Юрент 2.0» собственной разработки. В «Юрент 2.0» был учтен пользовательский опыт и особенности эксплуатации самокатов в шеринговых сервисах в России. Устройства более устойчивы и комфортны в управлении на любой скорости, имеют улучшенную амортизацию и улучшенные шины, которые позволяют беспрепятственно передвигаться по городу с высокими бордюрами, перепадами между тротуарами, брусчатке, неровным поверхностям, а также обеспечивают лучшее сцепление с дорожным покрытием при перепадах температур и дождливой погоде. Самокат собственной разработки будет представлен в городах, где в силу особенностей дорожной инфраструктуры сложнее передвигаться на других моделях самокатов.

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