CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce
|

Оборот онлайн-торговли в 2024 г. в Москве вырос на 27%

Объем онлайн-продаж в Москве в 2024 г. составил 1,5 трлн руб., превысив на 27% в сопоставимых ценах показатель 2023 г. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Интернет-торговля пользуется популярностью у москвичей. Потребительский спрос стимулирует онлайн-площадки развивать инфраструктуру, расширять сервисы доставки и ассортимент товаров. За пять лет оборот онлайн-торговли в Москве вырос в два раза. В 2024 г. он достиг рекордных 1,5 трлн руб., увеличившись на 27% по сравнению с показателем 2023 г. Самыми успешными месяцами традиционно стали октябрь, ноябрь и декабрь, когда онлайн-магазины проводили акции «Черная пятница» и другие масштабные распродажи в преддверии нового года», – отметила Мария Багреева.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, почти 27% в структуре онлайн-продаж занимает продовольственный сектор. В 2024 г. его доля выросла почти на шесть процентных пунктов, а оборот увеличился на 61% – до 399 млрд руб.

В тройку лидеров по объему онлайн-продаж вошли мебель и товары для дома – почти 15% рынка или 218,3 млрд руб., а также одежда и обувь – 14% или 204,9 млрд руб. Обороты в этих сегментах за год выросли на 16 и 25% соответственно.

Лидерами роста оборотов онлайн-продаж в прошлом году стали интернет-аптеки, которые увеличили выручку вдвое – до 20,5 млрд руб., а их доля на рынке возросла до 1,4%. Многие потребители по-прежнему предпочитают покупать медикаменты в обычных аптеках, но благодаря широкому ассортименту лекарств, витаминов и товаров для здоровья, представленным в онлайн-аптеках и на крупных маркетплейсах, популярность этого сегмента растет.

Высокий прирост показали также интернет-магазины цветов и подарков, на долю которых приходится чуть более 1% совокупного оборота интернет-торговли. Они увеличили выручку на 73% – до 16,5 млрд руб. На третьем месте – магазины автозапчастей. Их доля на рынке интернет-торговли выросла до 6%, а обороты – на 69%, до 93 млрд руб. Главной причиной роста стало развитие специализированных маркетплейсов, которые предлагают более широкий ассортимент и привлекательные цены, чем офлайн-магазины, а также удобные сервисы по поиску и подбору деталей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая

Telegram добивает огромную научную библиотеку с российскими корнями. Уничтожен запасной канал, чат и бот для скачивания книг

Кремль: Facebook** и Instagram*** разблокируют, только если они будут соблюдать законы России

Хакеры внедрили новую схему работы: шантаж как услуга

Китайцы без причины запретили россиянам покупать компьютерное «железо» на AliExpess. Товары скрыты, у оставшихся высокие цены и низкие рейтинги

Gmail откажется от двухфакторной аутентификации по SMS

Конференции

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще