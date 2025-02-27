Оборот онлайн-торговли в 2024 г. в Москве вырос на 27%

Объем онлайн-продаж в Москве в 2024 г. составил 1,5 трлн руб., превысив на 27% в сопоставимых ценах показатель 2023 г. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Интернет-торговля пользуется популярностью у москвичей. Потребительский спрос стимулирует онлайн-площадки развивать инфраструктуру, расширять сервисы доставки и ассортимент товаров. За пять лет оборот онлайн-торговли в Москве вырос в два раза. В 2024 г. он достиг рекордных 1,5 трлн руб., увеличившись на 27% по сравнению с показателем 2023 г. Самыми успешными месяцами традиционно стали октябрь, ноябрь и декабрь, когда онлайн-магазины проводили акции «Черная пятница» и другие масштабные распродажи в преддверии нового года», – отметила Мария Багреева.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, почти 27% в структуре онлайн-продаж занимает продовольственный сектор. В 2024 г. его доля выросла почти на шесть процентных пунктов, а оборот увеличился на 61% – до 399 млрд руб.

В тройку лидеров по объему онлайн-продаж вошли мебель и товары для дома – почти 15% рынка или 218,3 млрд руб., а также одежда и обувь – 14% или 204,9 млрд руб. Обороты в этих сегментах за год выросли на 16 и 25% соответственно.

Лидерами роста оборотов онлайн-продаж в прошлом году стали интернет-аптеки, которые увеличили выручку вдвое – до 20,5 млрд руб., а их доля на рынке возросла до 1,4%. Многие потребители по-прежнему предпочитают покупать медикаменты в обычных аптеках, но благодаря широкому ассортименту лекарств, витаминов и товаров для здоровья, представленным в онлайн-аптеках и на крупных маркетплейсах, популярность этого сегмента растет.

Высокий прирост показали также интернет-магазины цветов и подарков, на долю которых приходится чуть более 1% совокупного оборота интернет-торговли. Они увеличили выручку на 73% – до 16,5 млрд руб. На третьем месте – магазины автозапчастей. Их доля на рынке интернет-торговли выросла до 6%, а обороты – на 69%, до 93 млрд руб. Главной причиной роста стало развитие специализированных маркетплейсов, которые предлагают более широкий ассортимент и привлекательные цены, чем офлайн-магазины, а также удобные сервисы по поиску и подбору деталей.