РТК-ЦОД запускает «Р7-Офис» в составе «Публичного облака»

РТК-ЦОД (дочерняя компания «Ростелекома») расширяет экосистему «Публичного облака» и совместно с АО «Р7» запускает новое решение — «Р7-Офис». Теперь клиенты могут развернуть без капитальных затрат полноценную среду для командного взаимодействия, работы с документами, таблицами, презентациями в облаке РТК-ЦОД. Это первый российский сервис для работы с офисными решениями, доступный по подписке для гибкого управления ресурсами бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В состав «Р7-Офис» входят текстовый и табличный редакторы, редактор презентаций, органайзер, почта, мессенджер, файловое хранилище и видеоконференцсвязь. «Р7-Офис» включен в Единый реестр российского ПО, совместим с отечественными операционными системами и оборудованием.

Ключевая особенность сервиса — автоматическое развертывание в «Публичном облаке» РТК-ЦОД. Компании получают готовый для работы продукт, который функционирует на надежной инфраструктуре, масштабируется под задачи бизнеса и позволяет оптимизировать расходы на ИТ.

Подключение и настройка «Р7-Офис» доступны через личный кабинет в несколько кликов. Сервис интегрируется с другими продуктами «Публичного облака».

Александр Обухов, директор по продуктам РТК-ЦОД: «Интерес компаний к отечественным офисным решениям растет. По прогнозам аналитиков, доля рынка российского офисного ПО увеличится до 80% к 2030 г. При этом компании ищут не просто офисные решения, а платформы для полноценного взаимодействия внутри команды. Продукт размещен в надежной облачной инфраструктуре и сочетает в себе привычные инструменты работы с документами и современные корпоративные коммуникации».

Евгений Шелковников, генеральный директор АО «Р7»: «Интеграция “Р7-Офис” в “Публичное облако” открывает для бизнеса удобный способ доступа к нашим решениям. Автоматическое развертывание и встроенная интеграция с сервисами экосистемы создают платформу, которая легко масштабируется и упрощает командное взаимодействие. Партнерство с РТК-ЦОД — важный шаг к формированию отечественной экосистемы офисных и коммуникационных инструментов, отвечающей требованиям рынка и ожиданиям пользователей. Мы уверены, что такие инициативы и есть путь устойчивого развития российского ИТ-сектора».

Клиенты могут выбрать одну из двух моделей доступа к сервису: десктоп-версию с офисными приложениями по подписке и выделенное облачное решение, которое установят и настроят специалисты РТК-ЦОД. В настоящий момент «Р7-Офис» доступен на нескольких площадках «Публичного облака» в Москве, в планах — масштабирование на другие регионы России.