Sellty: российский рынок fashion будет конкурировать с глобальным за счет собственных интернет-магазинов

Спрос на сервисы, предназначенные для быстрого запуска интернет-магазина, со стороны участников индустрии fashion вырос на 30%. Такую динамику по итогам 2024 г. отметили в компании Sellty. По мнению основателя Sellty Марии Бар-Бирюковой, драйверами спроса стало появление новых локальных брендов на фоне импортозамещения, а также выход ритейлеров за пределы маркетплейсов и их потребность в масштабировании бизнеса. В 2025 г. эта динамика продолжится, особенно, в перспективе возможного возвращения западных «fashion-гигантов». Об этом CNews сообщили представители Sellty.

В случае возвращения западных fashion-компаний в Россию локальные производители, которые смогли занять нишу после их ухода, столкнутся с кратным увеличением конкуренции со стороны иностранных поставщиков и будут инвестировать в новые пути доступа к покупателю. Это может значительно увеличить спрос на инструменты для быстрого запуска интернет-магазинов — как более клиентоориентированную альтернативу продажам через маркетплейсы.

По данным аналитиков Sellty, уже сейчас интерес участников индустрии моды к автоматизированным инструментам для запуска собственного интернет-магазина крайне высок. Так, в 2024 г. число пользователей платформы Sellty из этого сегмента увеличилось на 30%. В компании этот тренд связывают с несколькими факторами.

Первый — стремительное развитие российского fashion-рынка, объединяющего дизайнеров, производителей и продавцов одежды, на фоне процессов импортозамещения. С начала 2022 г. страну покинули более 100 иностранных магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Как следствие, локальные компании получили новые возможности для увеличения своей доли. Только за 2023 г. на рынок вышли более 40 новых брендов, а годом позднее – еще 61 бренд. По итогам 2023 г. оборот российского рынка моды составил 3,6 трлн руб., а в 2024 г. его оценивали уже в 4,18 трлн. руб. По данным «РБК Исследования рынков», на долю локальных fashion-брендов сегодня приходится порядка 25% розничных продаж одежды, обуви и аксессуаров, что в денежном выражении составляет 800-900 млрд руб.

Еще один фактор — потребность молодых брендов в масштабировании бизнеса и поиск новых онлайн-площадок в дополнение к маркетплейсам. Представители крупнейших маркетплейсов отмечают, что российские бренды одежды и обуви занимают более 70% на таких платформах, однако для многих таких компаний это единственная точка сбыта.

Получив успешный опыт розничных онлайн-продаж, многие игроки рынка начинают фокусироваться на построении бренда на собственных онлайн-площадках. Для этого молодые компании выбирают готовые ИТ-решения для быстрого запуска интернет-магазина, адаптированные под fashion-сегмент. В Sellty отмечают, что такие решения должны учитывать ключевые параметры, важные для индустрии моды — визуальную привлекательность, удобство выбора и сравнения товаров, а также возможности персонализации.

Потребность в сервисах для быстрого создания собственных онлайн-площадок возникает и у зрелых брендов. По мере развития бизнеса fashion-производители запускают новые направления продаж, например, B2B. Кроме того, с достижением определенных оборотов, а также на фоне ограничений от маркетплейсов, таких как растущие комиссии, снижение рейтингов при возвратах товаров и обезличенность бренда среди других продавцов, крупные компании стремятся инвестировать в собственные каналы продаж, на которых могут самостоятельно управлять маржинальностью товаров и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.

В ответ на эти факторы в Sellty постоянно развивают собственный продукт –— облачную платформу для быстрого запуска интернет-магазина, и дополняет ее функциями, востребованными у участников рынка fashion. Так, в системе реализована возможность размещения товаров сразу в нескольких категориях, создания сезонных капсул, а также возможность купить товары из разных точек каталога и взаимодействовать с менеджером любым удобным способом, не выходя из интернет-магазина.

Все эти функции помогут увеличить количество касаний клиента с товаром и, как следствие, способствовать более быстрому принятию решения о покупке. Кроме того, в Sellty предусмотрены расширенные инструменты визуализации, которые позволяют создавать баннеры в каждом разделе и настраивать интернет-магазин под фирменный стиль компании.

«Несмотря на возможную перспективу возвращения западных брендов, мы считаем, что спрос на локальные бренды будет сохраняться. Многие российские предприниматели уже смогли выстроить правильный контакт с целевой аудиторией и выработать собственный стиль с учетом культурной айдентики. При этом, учитывая все увеличивающийся спрос на покупку одежды в онлайне, все более востребованными становятся инструменты, позволяющие предоставить максимально удобный клиентский опыт», — сказала Мария Бар-Бирюкова, основатель Sellty.