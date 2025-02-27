В Комсомольском впервые появилась сотовая связь

Мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с и цифровые звонки (VoLTE) стали доступны жителям поселка Комсомольский в Топкинском районе Кемеровской области. «МегаФон» стал первым оператором связи, который установил базовую станцию в населенном пункте, где проживают около 100 человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря новому телеком-объекту сельчане всегда будут на связи с родными и близкими, а при необходимости свяжутся с экстренными службами. Они также могут получить дистанционную медицинскую консультацию узких специалистов, которых нет в поселке, или вызвать работника фельдшерско-акушерского пункта на дом. Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

Уверенное покрытие LTE-сети как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Кроме того, они имеют увеличенную емкость сети, которая позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей.

Мобильный интернет на максимальной скорости 100 Мбит/с позволит жителям Комсомольского пользоваться любыми цифровыми сервисами: звонить по видеосвязи, получать государственные услуги, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета и пользоваться банковскими приложениями, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

В поселке нет образовательных учреждений – ближайшая школа и детский сад находятся в соседнем Шишино. Благодаря быстрому 4G ученики, проживающие в Комсомольском, могут пользоваться различными образовательными платформами со своих смартфонов, что особенно актуально в период подготовки к экзаменам, а родители проверять электронный журнал и следить за успеваемостью своих детей.

«Жителям крупных мегаполисов трудно представить, что в современном мире до сих пор есть села, в которых нет сотовой связи. И Комсомольский был одной из таких локаций, жители которой находились в «цифровой» изоляции. Запуск базовой станции открыл для них новые возможности для досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов и даже поиска удаленной работы. Полученные нами данные показывают, что с начала года наши абоненты в поселке «прокачали» 3,3 ТБ онлайн-данных и проговорили почти 150 часов в сетях четвертого поколения, что составляет 86% от всего голосового трафика», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Кемеровской области Иван Воронин.