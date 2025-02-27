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«Яндекс Маркет» открыл 15 новых транзитных складов

«Яндекс Маркет» продолжает наращивать свои логистические мощности — за февраль компания открыла в регионах 15 новых транзитных складов для продавцов по модели FBY (Fulfillment by Yandex – модель работы с «Яндекс Маркетом», когда продавец размещает товары на витрине и привозит их на склады маркетплейса для отправки). Точки заработали в Белгороде, Владимире, Волгограде, Ижевске, Кирове, Набережных Челнах, Пензе, Перми, Рязани, Саратове, Смоленске, Ставрополе, Ульяновске, Чебоксарах и Ярославле. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Кроме того, до конца марта 2025 г. маркетплейс запустит опцию отгрузки товаров через ПВЗ на склады «Маркета» для продавцов в каждом из этих городов.

Транзитные склады «Яндекс Маркета» выступают пунктом приема товаров, которые затем переправляют посылки на все склады компании, а оттуда – уже покупателям в любой уголок России, где работает маркетплейс. Размещение товаров на региональных складах помогает продавцам повысить продажи, а покупателям — получать заказы уже на следующий день.

Благодаря этому предпринимателей благодаря этому появится возможность воспользоваться инструментом единой поставки, когда маркетплейс сам подбирает оптимальную дату для отгрузки сразу нескольких поставок и на основе того, где те или иные товары пользуются наибольшим спросом, рекомендует, куда лучше их отгрузить. Это упрощает продавцам работу с поставками и позитивно влияет на спрос. Поэтому если продавец живет, например, в Пензе, а его товары больше всего покупают в Самаре — это не проблема.

Ранее «Яндекс Маркет» открыл такие склады в Новосибирске, Воронеже, Иванове, Нижнем Новгороде и Челябинске.

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