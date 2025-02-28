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«Авито» запускает доставку цветов — до двери и в течение часа

Классифайд «Авито» запустил курьерскую доставку букетов. Логистика будет осуществляться «Авито Доставкой» в партнерстве с «Яндекс Доставкой», а также силами продавцов по схеме real DBS (доставка своими курьерами). Букеты будут привозить в день заказа, а также можно выбрать экспресс-доставку в течение часа. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

С новой опцией у пользователей «Авито» будет возможность заказать с быстрой доставкой букеты и другие подарочные цветочные композиции. Для оформления заказа достаточно в карточке товара нажать на кнопку «Купить с доставкой» и выбрать наиболее подходящий вариант отправки букета. Оформление заказа будет производиться как привыкли пользователи — через «Авито Доставку», а на заказы, оформленные с доставкой курьерами «Яндекса», будет распространяться возможность вернуть средства в течение 24 часов, если качество букета не устроит покупателя.

На первом этапе покупателям доступны три способа доставки букета: логистическим партнером «Яндекс Доставкой» в течение дня, экспресс опция от «Яндекс Доставки» в течение часа и с помощью курьеров продавца. В случае выбора доставки силами продавца (rDBS), продавец берет на себя все вопросы, связанные с логистикой и возможными компенсациями. Сейчас выбрать цветы на «Авито» с доставкой до двери можно уже из более чем 27 тыс. таких предложений.

«Авито постоянно работает над расширением категорий в доставке, чтобы у пользователей было еще больше возможностей заказать нужные товары в нашем сервисе. Доставка цветов до двери — во всех смыслах новый опыт для «Авито». Мы отметили тренд на рост популярности букетов: в 2024 г. их покупали на 32% чаще, чем годом ранее. Поэтому мы запустили новую опцию, которая дает возможность покупателям делать заказы, в том числе и для других получателей, при этом сохраняя преимущества «Авито Доставки» — безопасную сделку с заморозкой средств до получения товара», — отметил Никита Ткачев, руководитель направления «Мебель и товары для дома» в «Авито».

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