«Билайн» улучшил условия роуминга в Белоруссии

«Билайн» объявляет о новых условиях тарификации в Белоруссии. Теперь при нахождении на территории страны клиенты оператора могут пользоваться услугами связи на более комфортных условиях. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайна»: «Мы стремимся обеспечивать нашим клиентам высокое качество услуг не только в домашнем регионе, но и в путешествиях. Улучшенные условия роуминга позволят клиентам «Билайна» во время поездок в Белоруссию не только оставаться на связи с близкими, но и продолжать пользоваться одними из лучших на рынке сервисами на более комфортных и выгодных условиях».

Так, стоимость 1 ГБ интернета на максимальной скорости — 115 руб./день, после исчерпания — безлимит на скорости 128 Кбит/с без ограничений по количеству дней использования. Такой объем трафика достаточен подавляющему большинству наших клиентов для комфортного пользования интернетом в поездках. При необходимости высокую скорость можно продлить в мобильном приложении «Билайна», где доступен специальный конструктор роуминга с гибкими настройками. Текущие пакеты интернета и минут, а также подключенные опции, такие как безлимитный трафик на мессенджеры, карты, видео и другие, остаются доступными по обычной цене.

Кроме того, для звонков на российские и местные белорусские номера в пакетных тарифах «Билайн» предусмотрел пять минут в день бесплатно, далее — 6,5 руб./мин, звонки на международные номера — 45 руб./мин. Условия по входящим вызовам остаются без изменений: 15 минут в день бесплатно, затем 2,5 руб./мин. Стоимость одного SMS также сохраняется на уровне 3,5 руб. на российские и местные белорусские номера, на международные номера — 45 руб.​