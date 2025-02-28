Будущие мамы и пациенты госпиталя «Лапино» подключились к высокоскоростному интернету

Теперь пациентам клинического госпиталя «Лапино» в подмосковном Одинцово доступен стабильный мобильный интернет со скоростью до 75 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для того, чтобы качество связи было достойным на всей территории госпиталя, учитывая его сложную архитектуру, инженеры «МегаФона» установили современное оборудование, поддерживающее диапазоны DCS-1800 (2G) и LTE-1800 (4G), благодаря чему мобильный интернет доступен во всех зонах госпиталя, включая родильные и послеродовые палаты, операционные и холлы. Новая инфраструктура снижает нагрузку на сеть и сохраняет стабильный сигнал даже при большом числе одновременно работающих устройств.

Теперь будущие и недавно родившие мамы смогут не только общаться с близкими, но и в ожидании процедур смотреть фильмы, слушать музыку или читать любимые книги в онлайн-библиотеках. Тем, кто только готовится к родам, будет проще найти полезные видео и статьи о процессе и уходе за новорожденными, а после рождения малыша — делиться первыми фотографиями и видео, не беспокоясь о качестве связи. Также новая инфраструктура поможет и тем, кто проходит лечение или реабилитацию в госпитале: пациенты смогут дистанционно работать, участвовать в онлайн-встречах или просто поддерживать связь с друзьями и родственниками, набираясь сил в ожидании выписки.

«Для женщин, ожидающих рождения малыша, и для пациентов других отделений поддержка семьи особенно важна. Современные технологии позволяют делиться эмоциями, получать советы и поддержку родных, чувствуя, что ты не один. Мы понимаем значимость таких объектов, поэтому внедряем надежные решения — с середины прошлого года мы ускорили мобильный интернет на территориях ряда больниц Москвы и Подмосковья, включая Детский клинический центр им. Леонида Рошаля и Центр сердечно‑сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

«Основная задача госпиталя “Лапино” — оказывать качественную медицинскую помощь, и комфорт пациента. Это одна из составляющих успеха в лечении и уходе, поэтому мы всегда открыты для любых предложений по улучшению нашей инфраструктуры. Сегодня очень важно постоянно быть на связи, и особое значение это имеет для тех, кто находится в стационаре. Также в наше время большую роль играет скорость интернета, особенно для тех, кто хочет поделиться первыми видеозаписями и фотографиями детей. Мы рады, что теперь наши пациенты и сотрудники, пользующиеся услугами «МегаФона», вслед за пользователями других операторов большой четверки получили возможность пользоваться более качественным и быстрым интернетом. Надеемся на плодотворное продолжение нашего сотрудничества на благо пациентов группы компаний “Мать и дитя”», — сказал генеральный директор ООО «Хавен» Борис Коноплев.