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Клиенты Сбербанка могут рассчитать потенциал ипотеки без подачи заявки

«Домклик» запустил бесплатную возможность расчета ипотечного потенциала для клиентов без подачи ипотечный заявки в банк и влияния на кредитный рейтинг. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Данная функция позволит пользователю выяснить одобрят ли ему ипотечный кредит, а также узнать сумму кредита и максимальный размер ежемесячного платежа. Для этого банк оценит доходы клиента и полученные ранее кредиты, в том числе в других банках.

Ранее у клиентов не было возможности понять заранее, получится ли взять ипотеку в банке, также нельзя было предсказать на какую сумму можно рассчитывать и какие объекты недвижимости будут одобрены. Все, что можно было сделать — самостоятельно оценить шансы, узнав свой кредитный рейтинг из отчета по кредитной истории и посчитав свою долговую нагрузку.

Теперь благодаря инновационному решению «Домклик» за пару минут можно узнать не только о том, одобрят ли жилищный кредит, но и основные условия ипотеки.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: «Наш сервис оценки ипотечного потенциала — уникальный продукт, доступный только на «Домклик». Этот инструмент существенно облегчает процесс выбора и приобретения недвижимости, предоставляя пользователям возможность заранее рассчитать максимально возможную сумму ипотечного кредита. Благодаря этому клиенты могут скорректировать свою заявку, что, в свою очередь, значительно повышает вероятность одобрения ипотеки банком».

Чтобы воспользоваться функцией, достаточно авторизоваться через "Сбер ID". В настоящее время сервис находится на этапе пилотирования и доступен ограниченному числу пользователей, однако в ближайшие месяцы будет масштабирован на всех клиентов, уточнил Алексей Лейпи.

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