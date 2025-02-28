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МТС ID помог спортсменам отказаться от паролей

ПАО «МТС» сообщает о запуске бесшовной аутентификации МТС ID в сервисе «Фитмост» — приложении, позволяющем бронировать и посещать множество спортивных занятий и спа-процедур по единому абонементу на территории России. В феврале уже каждый десятый клиент авторизовался в один клик — без ввода пароля. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для авторизации пользователям сервиса достаточно указать номер телефона — система автоматически определяет любого мобильного оператора и направляет одноразовый SMS код для входа в аккаунт. Бесшовная же авторизация (автоматическая) уже сейчас доступна при наличии активных сессий в экосистемных продуктах МТС или при использовании мобильного интернета.

МТС ID для бизнеса — это решение для бесшовного доступа ко всем сервисам и приложениям компании и партнеров. Сервис интегрируется с любыми платформами и доступен для абонентов всех мобильных операторов. Благодаря использованию личного номера телефона устройство всегда защищено, а пользователи могут следить за историей входов и управлять привязанными аккаунтами.

«МТС ID продолжает совершенствовать клиентский опыт. Единый вход с использованием технологии SSO (single sign-on) не дает злоумышленникам возможности воспроизвести сессию на стороннем устройстве или подобрать пароль. Это отвечает высоким стандартам безопасности и конфиденциальности, что помогает надежнее защитить аккаунты на сайтах и в приложениях от взлома через брутфорс», — отметила Анна Струганик, директор департамента бесшовности.

«В приложении регистрируются десятки тысяч новых пользователей в месяц. Мы стремимся не только повысить конверсию и обезопасить аккаунты за счет современных методов входа, но и улучшить пользовательский опыт в принципе. Благодаря широкой сетке возможных авторизаций, например, через МТС ID, наши клиенты могут бронировать занятия почти что в один клик», — сказала Анна Гарцилова, директор по маркетингу компании «Фитмост».

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