В России появился онлайн-сервис для выявления наличия симптомов варикоза по фотографии с помощью ИИ

В России запущен онлайн-сервис Aivarix для выявления объективных симптомов варикоза по фотографии на базе искусственного интеллекта. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо сделать фотографию проблемного участка ноги согласно инструкции, загрузить фото и подписаться на рассылку сайта. Об этом CNews сообщили представители компании «Сервье».

После этого в течение 5-10 минут пациент получает результаты по электронной почте и в случае необходимости сразу из письма может перейти на портал «Госуслуги» и записаться к врачу. Сервис Aivarix доступен широкому кругу пользователей даже из самых удаленных уголков страны.

В рамках многоцентрового исследования, в котором приняли участие 23 врача и 433 пациента, сервис продемонстрировал высокий уровень чувствительности и специфичности, что позволяет говорить об обоснованности его использования пациентами для выявления симптомов варикоза на ранних стадиях. Это может помочь мотивировать пациентов уделять внимание здоровью вен и способствовать более раннему обращению к врачу.

В России из 78 млн пациентов с симптомами варикоза лечение проходят только 14%. Варикозная болезнь является хроническим медленно прогрессирующим заболеванием, при котором стенки вен воспаляются, теряют тонус, работа венозных клапанов нарушается, что приводит к застою крови и дальнейшему прогрессированию хронического вено-специфического воспаления. Возникновению варикоза способствуют много факторов, в том числе воздействие факторов окружающей среды, к которым относится, в первую очередь, образ жизни. При отсутствии своевременного лечения заболевание может приводить к формированию осложнений.

«Недооценка важности своевременного начала лечения и низкая приверженность терапии значительно сказываются на состоянии пациентов с варикозной болезнью, ведь варикоз – это хроническое прогрессирующее заболевание. Именно поэтому повышение осведомленности о заболеваниях, информирование о важности начала лечения на ранних стадиях – одна из приоритетных задач медицинского сообщества, и в этом нам могут помогать и новые цифровые инструменты и сервисы, в том числе Aivarix», – отметил профессор кафедры факультетской хирургии, заведующий отделом фундаментальных и прикладных исследований в хирургии НИИ клинической хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Игорь Золотухин.

Aivarix - результат партнерского проекта ИТ-специалистов и флебологов, был валидирован компанией «Сервье» в ходе исследования, выполненного для подтверждения его специфичности и чувствительности. Не является медицинским изделием, не является заменой визита в клинику и получения заключения врача.