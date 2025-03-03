Cloud.ru открыл третью зону доступности и аттестовал платформу Cloud.ru Evolution для работы с персональными данными

Публичное облако Cloud.ru Evolution теперь имеет три зоны доступности и аттестат соответствия инфраструктуры требованиями безопасности информации при обработке персональных данных согласно ФЗ-152 (УЗ-1). Это высший уровень защищенности персональных данных, предусмотренный российским законодательством. Аттестация подтверждает, что теперь клиенты провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru могут размещать и обрабатывать в облаке персональные данные любой категории. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Благодаря добавлению новой зоны пользователи Cloud.ru Evolution могут организовать повышенный уровень доступности для своих приложений и сервисов на базе виртуальных машин, обеспечивать максимальную отказоустойчивость и легко масштабировать ИТ-системы. Публичное облако Cloud.ru построено на собственных разработках и свободно распространяемых компонентах и подходит для тестирования и разработки на виртуальных машинах, создания cloud-native-приложений и безопасной работы с данными в облаке.

Анастасия Тафеенко, лидер продуктовой платформы Cloud.ru: «Новая зона доступности подходит для развертывания в нашем публичном облаке ИТ-систем, сервисов и приложений, связанных с хранением и обработкой персональных данных, таких как HCM, ERP, CRM, BI. Соответствие самым высоким стандартам безопасности и размещение инфраструктуры Cloud.ru в дата-центрах уровня защищенности Tier III позволяет бизнесу и разработчикам обеспечивать надежную защиту данных и быстро запускать проекты любого масштаба, используя сервисы Cloud.ru Evolution».