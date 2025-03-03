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Электронной услугой по самозапрету на выдачу кредитов можно воспользоваться в цифровых зонах МФЦ Подмосковья

С 1 марта 2025 г. вступил в силу закон, позволяющий гражданам запретить банкам и микрокредитным организациям выдавать кредиты на свое имя. В настоящее время услуга реализована на Едином портале государственных услуг. Подать заявление можно в цифровых зонах МФЦ Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители могут воспользоваться услугой по самозапрету на выдачу кредитов на гостевых компьютерах в любом из отделений МФЦ Подмосковья, а наши консультанты всегда подскажут, как это сделать», – отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Ограничительная мера не будет распространяться на автокредиты, образовательные кредиты и ипотеку.

Установленный самозапрет может быть снят по желанию гражданина в любое время, но для этого потребуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

«В цифровых зонах МФЦ Подмосковья за первые дни работы услуги более 1,5 тыс. человек установили запрет на получение кредитов», – сказала Галина Варганова.

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