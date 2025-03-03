CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ускорил мобильный интернет студентам рязанского медицинского колледжа

Почти 2000 студентов медицинского колледжа смогут еще быстрее скачивать тяжелые файлы, участвовать в онлайн-конференциях, получать новые знания, творить и общаться в сети. Связисты оператора построили новое телекоммуникационное оборудование вблизи учебного кампуса и студенческого общежития. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рязанский медицинский колледж является одним из старейших учебных заведений в России, где обучают квалифицированных медицинских работников. Колледж входит в десятку лучших средне-специальных образовательных учреждений, ежегодно выпускающий сотни специалистов по нескольким направлениям. По данным аналитиков «МегаФона», рязанский колледж, помимо местных жителей, выбирают москвичи и жители Краснодарского края.

Специалисты «МегаФона» построили новое телекоммуникационное оборудование, обеспечивающее скорость загрузки данных до 300 Мбит/c на всей территории колледжа и общежития. Такие скорости позволяют преподавателям вести прямые трансляции лекций и студенческих мероприятий, а студентам смотреть онлайн документальные фильмы и пересылать подборки книг к семинарам без задержек и зависаний.

«Мы понимаем, насколько важна стабильная связь для студентов и преподавателей в современном учебном процессе. Поэтому мы построили новые объекты связи вблизи старейшего медицинского колледжа Рязани, чтобы каждый смог воспользоваться высокоскоростным интернетом в любое время — будь то лекция, научная конференция или общение с родными и близкими в вечернее время в общежитии. Анализируя трафик, мы видим, что новые скорости интернета и стабильно соединение востребованы студентами: с начала этого года интернет трафик вырос почти на 20%, а количество минут, потраченных на разговоры увеличилось на 15%», — сказала Ольга Лукина, директор «МегаФона» в Рязанской области.

В рамках проведенных работ улучшения сети затронули жилые частные и многоквартирные дома, социальные, государственные и спортивные учреждения, расположенные на севере микрорайона Голенчино Рязани.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лидер российского рынка онлайн-кредитования идет на IPO

На «Госуслугах» появился антимошеннический сервис самозапретов на кредиты

В работе крупных российских банков произошел странный сбой. Пострадали Сбербанк и другие

Раскол и предательство. Искусственный интеллект Microsoft рассказывает всем подряд, как взломать Windows 11

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

Продавцы маркетплейсов попросили Мишустина отказаться от регистрации покупателей по биометрии. Им придется расплачиваться за внедрение

Конференции

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 телескопов для наблюдения за планетами

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще