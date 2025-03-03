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Минцифры: комфортные тарифы в Союзном государстве

Жители России и Белоруссии могут пользоваться мобильной связью и интернетом на территории Союзного государства по комфортным «домашним» тарифам. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что это значит для абонентов

Не менее 300 минут звонков (150 входящих и 150 исходящих) без дополнительных платежей при пакетном тарифном плане. 5 ГБ интернета по комфортным тарифам, сопоставимым с обычными условиями в «домашней» сети. Для реализации этих изменений между операторами связи установлены минимальные взаиморасчёты.

Подробную информацию об оказании услуг можно узнать у своего оператора.

Также договорились на постоянной основе проводить мероприятия по противодействию мошенничеству.

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