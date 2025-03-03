CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Госрегулирование Пользователю Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы

На «Госуслугах» заработал сервис, который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как это работает

В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма. Наличие запрета можно проверить.

Что можно запретить

Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом на «Госуслугах» можно по своему усмотрению ограничить выдачу полностью или частично. Например, можно запретить дистанционное оформление кредитов. В этом случае заключение договора будет возможно только при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.

Ограничения

Возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры.

Как снять самозапрет

Снять ограничение можно в любой момент, подав заявление на «Госуслугах». Понадобится электронная подпись. Создать ее можно в приложении «Госключ». Так обеспечивается дополнительная защита от мошенников.

Самозапрет перестанет действовать на второй календарный день после внесения сведений в кредитную историю. Затем при необходимости можно установить новый запрет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В работе крупных российских банков произошел странный сбой. Пострадали Сбербанк и другие

Раскол и предательство. Искусственный интеллект Microsoft рассказывает всем подряд, как взломать Windows 11

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

Продавцы маркетплейсов попросили Мишустина отказаться от регистрации покупателей по биометрии. Им придется расплачиваться за внедрение

Skype конец. Microsoft готовится к уничтожению легендарного мессенджера. Замена есть, но россиянам она недоступна

Российские власти создадут цифровые профили граждан до 35 лет

Конференции

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Изучаем Вселенную: 6 телескопов для наблюдения за планетами

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще