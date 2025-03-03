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Почти каждый второй зумер не откликнется на вакансию с зарплатой по договоренности

Восемь из 10 представителей поколения Z не обратят внимания на вакансии с зарплатой по договоренности. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Основные причины, по которым работодатели не указывают оклад: желание установить зарплату после собеседования, изучить ожидания кандидата и скрыть информацию от текущих сотрудников или конкурентов. 75% россиян предвзято относятся к вакансиям с зарплатой по договорённости: каждый третий лишь иногда откликается на них, четыре из 10 — никогда.

Женщины чаще мужчин вообще не откликаются на вакансии, где зарплата скрыта, или действуют выборочно (81 и 70% соответственно).

Восемь из 10 зумеров игнорируют вакансии с окладом по договоренности (36% откликаются на такие предложения иногда, 45% не рассматривают их вообще). Молодежь предпочитает конкретику уже на этапе знакомства с вакансией. Как отмечают респонденты: «Торги по зарплате не нравятся. Работодатель должен чётко понимать, сколько готов платить» (Администратор проектов, 24 года); «Если информации мало или работодатель уклоняется от конкретики, такие вакансии неинтересны» (Визуализатор 3D-Max, 19 лет).

В условиях кадрового дефицита работодатели учитывают запросы соискателей: в 93% вакансий на SuperJob зарплата указана.

Как быть соискателю, если в вакансии скрыт оклад: идти на собеседование с четким пониманием, сколько вы хотите зарабатывать, и внятными аргументами в защиту своих притязаний.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 375. Время проведения: 26—27 февраля 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет.

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