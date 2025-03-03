T2 скоро выходит в Ставропольский край

T2, российский оператор мобильной связи, готовится к запуску операций под собственным брендом в Ставропольском крае. Это первый для компании регион в Северо-Кавказском федеральном округе. С выходом на новый рынок общее число регионов Т2 увеличивается до 70. Об этом CNews сообщили представители T2.

Запуск сети Т2 в Ставропольском крае состоится 20 марта 2025 г. В основе работы нового оператора – концепция «Другие правила. Новый уровень».

После старта операций жителям региона станут доступны все возможности оператора. Сейчас компания завершает подготовку технической инфраструктуры к началу работы. В регионе компания обладает лицензиями на работу в стандартах 2G/4G.

По итогам 2024 г. Т2 построила в регионах присутствия 36 тыс. новых базовых станций и 6 тыс. сайтов, при этом значимая их часть пришлись на новый регион.

Компания завершает строительство сети дистрибуции. Помимо развития собственной розницы, оператор заключил соглашения о продаже SIM‑карт с федеральными и локальными партнерами. При построении сети Т2 ориентируется на аналитику «больших данных», которая помогает выбрать наиболее трафиковые и востребованные локации. Так, чтобы они располагались на пути следования клиентов: по пути домой, в офис или во время шопинга. При этом компания делает ставку на цифровые каналы, что позволяет пользователям максимально быстро, безопасно и удобно подключиться к сети оператора. Предзаказ SIM-карт уже сейчас можно оформить по ссылке.

После выхода T2 на рынок края география присутствия компании расширится до 70 регионов. Ставропольский филиал войдет в структуру макрорегиона «Юг» Т2, который сейчас включает ростовский, краснодарский и волгоградский филиалы.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Т2: «Запуск сети Т2 в Ставропольском крае – событие, которое мы ждали с нетерпением. Начало операций в регионе позволит нам продолжить реализацию нашей миссии по обеспечению жителей страны качественными и доступными услугами мобильной связи. Сейчас компания находится на финальном этапе подготовки: технические специалисты доводят до совершенства настройку сетевого оборудования, розничный блок завершает организацию торгового пространства. Ставропольцам будет доступна не только широкая линейка тарифных планов, но и большое количество других выгодных продуктов, не связанных напрямую с мобильной связью. Мы уверены, что наши услуги будут интересны и жителям региона, и бизнес-аудитории: Т2 выступает трендсеттером телеком-рынка и готова предложить клиентам уникальные для отрасли решения».