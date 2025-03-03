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В Санкт-Петербурге за год на треть выросли продажи билетов на концерты

Цифровая экосистема МТС и платформа МТС Live проанализировали спрос на развлекательные мероприятия в Санкт-Петербурге в 2024 г. Петербуржцы стали активнее проводить досуг на концертах, спектаклях и фестивалях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервисов МТС Live (Ticketland, Ticketscloud), в 2024 г. петербуржцы стали чаще посещать развлекательные и культурные события. Концертный сегмент вырос на 33% в продажах по сравнению с 2023 г. Театры по-прежнему популярны среди жителей Санкт-Петербурга – на 18% увеличились продажи на спектакли. Значительный прирост аудитории показали фестивали: объем продаж в регионе увеличился почти в два раза. Сегмент экскурсий в Санкт-Петербурге вырос на треть в натуральном выражении и более чем 40% в продажах.

«Рынок офлайн-развлечений показывает стабильный рост, свидетельствующий о том, что индустрия активно развивается, петербуржцы заинтересованы в разнообразном культурном досуге. Мы в этом активно будем содействовать в этом году, наполняя новую площадку МТС Live Холл на Vokzal 1853 новыми форматами мероприятий», — сказал Дмитрий Зорихин, директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live.

Средняя цена билетов на мероприятия выросла с 1,85 тыс. руб. до 2,05 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом. При этом, наибольший прирост в стоимости заметен в сегменте театров – билеты подорожали на 14%, с 2,79 тыс. до 3,1 8 тыс. руб. – и спортивных мероприятий – средняя цена также увеличилась на 14%, с 1,1 тыс. до 1,26 тыс. руб.

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