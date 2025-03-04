«Авито Работа»: Владимирская область возглавила рейтинг регионов с растущим спросом на кадры в туристической отрасли

Аналитики «Авито Работы» подвели итоги зимнего сезона 2024/2025 и зафиксировали значительный рост числа вакансий в сфере туризма в России. Лидером по динамике стала Владимирская область — количество открытых позиций в отрасли здесь увеличилось почти в четыре раза (+282%) по сравнению с зимой прошлого года. Работодатели предлагают соискателям в среднем 60,05 тыс. руб/мес при фиксированном графике. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Такой рост связан с популярностью региона среди зимних туристов: Владимир и Суздаль традиционно входят в маршрут Золотого кольца России, а в праздничные месяцы сюда съезжаются тысячи туристов на рождественские ярмарки, тематические фестивали и экскурсии по старинным монастырям.

На втором месте оказался Красноярский край, где спрос на специалистов индустрии туризма вырос на 265%, а средние зарплаты достигли 70,48 тыс. руб/мес. Регион является центром зимнего активного отдыха — здесь расположены популярные горнолыжные курорты Шерегеш и Фанпарк «Бобровый лог», а также заповедник «Столбы», который привлекает не только туристов, но и альпинистов.

В тройку лидеров также вошла Челябинская область с приростом вакансий на 260% и средней предлагаемой зарплатой 57,29 тыс. руб/мес. Это объясняется увеличением потока туристов на горнолыжные базы, особенно в период новогодних праздников, а также развитием загородных отелей.

Существенный рост числа предложений о работе в сфере туризма зафиксирован также в Ростовской (+251%) и Самарской (+233%) областях, где зарплаты достигают 58,8 тыс. и 56,37 тыс. руб/мес соответственно. В Ростовской области растет интерес к гастрономическому и винному туризму, особенно во время новогодних фестивалей, а в Самарской области туристов привлекают национальные парки и активный зимний отдых на горнолыжных курортах.

Не только спрос на сотрудников, но и уровень предлагаемых зарплат для кандидатов в туристической индустрии продолжают расти. По итогам зимы лидером по уровню доходов сотрудников отрасли стал Камчатский край — здесь работодатели готовы платить в среднем 83,77 тыс. руб/мес при фиксированном графике (+32% год к году).

На втором месте — Забайкальский край, где средняя сумма дохода в вакансиях достигла 80 тыс. руб/мес (+94%). В тройке лидеров также Оренбургская область со средним предложением 79,68 тыс. руб/мес (+186%).

Четвертое место в рейтинге заняла Москва со средним зарплатным предложением 78,3 тыс. руб/мес (+25%), а замкнул пятерку лидеров Красноярский край, где зарплаты выросли почти вдвое (на 96%), достигнув 70,48 тыс. руб/мес.

«Рост числа вакансий и зарплат в туристической сфере связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, внутренний туризм в России продолжает набирать обороты: регионы активно развивают инфраструктуру, а путешественники открывают для себя новые направления. Во-вторых, увеличивается число гостей из дружественных стран, что формирует дополнительный спрос на специалистов отрасли. Кроме того, развитие событийного туризма — от крупных спортивных соревнований до локальных гастрономических фестивалей — стимулирует работодателей привлекать новые кадры», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».