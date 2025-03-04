Curator запускает в России собственную сеть доставки контента Curator.CDN

Компания Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, сообщает о полномасштабном запуске собственной сети доставки контента Curator.CDN с интегрированной защитой от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители компании Curator.

Curator.CDN — гибкая защищенная сеть CDN с гарантированным в договоре SLA. Curator.CDN является частью сети фильтрации Curator, поэтому весь трафик не только доставляется без задержек конечным пользователям, но и проходит первичную очистку.

Передовые технологии для высокоскоростной и безопасной доставки «тяжелого» контента конечным пользователям обеспечивают повышенную производительность, минимизацию издержек и быструю загрузку изображений, видео, HTML-страниц, игрового контента и файлов JavaScript.

В основе архитектуры Curator.CDN лежит безопасность. Встроенное решение Curator.AntiDDoS обеспечивает доставку контента даже в случае наиболее масштабных атак. Неотключаемая защита от DDoS работает как на отрезке от интернет-пользователей до CDN-кэша, так и от CDN до ресурсов заказчика — это позволяет предотвратить продвинутые атаки, которые рассчитаны на эксплуатацию уязвимостей в самих сетях доставки контента.

Благодаря использованию глобальной сети центров обработки данных Curator.CDN позволяет повысить качество обслуживания клиентов, обеспечив высокую скорость загрузки цифрового контента в любом формате. Также подключение Curator.CDN помогает расширять региональное покрытие и наращивать сетевую емкость без дополнительных инвестиций.

Сервис прежде всего актуален для крупных интернет-магазинов, использующих мультимедийный и видеоконтент для улучшения обслуживания клиентов, стриминговых сервисов (видеосервисов, онлайн-телевидения, онлайн–кинотеатров), средств массовой информации, игровых порталов, образовательных онлайн-проектов, для которых критически важна постоянная доступность контента.

Среди возможностей Curator.CDN: полная поддержка HTTP/2 и HTTP/3; поддержка управления через Cache Control; сжатие и масштабирование изображений (webp, avif); контроль доступа к URL; поддержка подписи запросов для Origin (G2O); поддержка сертификатов Let's Encrypt; поддержка HTTP Vary; управление заголовками; поддержка SNI; поддержка HTTP ETAG

«Потребность в оперативной доставке контента без потери качества продолжает расти вместе с увеличением объемов интернет-трафика и повышением требований современных пользователей к скорости загрузки веб-ресурсов. Согласно исследованиям, три секунды — максимальное время, в течение которого пользователь готов ждать загрузки сайта, и с каждой секундой вероятность закрытия страницы повышается. Подключение нашего сервиса доставки контента Curator.CDN даст возможность бизнесу увеличить скорость загрузки веб-ресурсов даже с самым тяжелым контентом, повысить производительность сайтов и позиции компаний в поисковой выдаче. Уверен, что создание нашей платформы позволит обеспечить более быстрый и качественный доступ к большому числу интернет-ресурсов по всей стране», – сказал Георгий Тарасов, владелец продукта Curator.CDN.