ИТ: компании стали чаще заниматься превентивным удержанием специалистов

Рекрутинговая компания get experts представляет результаты исследования о трендах, наблюдавшихся в сфере ИТ в 2024 г., и ожиданиях на 2025 г. В исследовании приняли участие 837 респондентов — руководителей, топ-менеджеров, HR-специалистов и других представителей компаний-работодателей из различных регионов России. Об этом CNews сообщили представители get experts.

Основные тренды и вызовы 2024 года

В ушедшем году отечественный рынок ИТ продолжил уверенно расти. К главным вызовам года можно отнести переход на оборудование азиатских (преимущественно китайских) вендоров, которое не всегда соответствует российским реалиям и масштабам компаний, переход на новые хранилища данных и BI-системы, а также разработку и внедрение собственных облачных платформ, которые пришли на смену внешним сервисам.

Рынок труда в отрасли

Как и во многих других сферах, в ИТ рынок труда продолжает сохранять выраженный кандидатский характер, потребности бизнеса в квалифицированных кадрах заметно выше имеющегося на рынке предложения. При этом ситуация с профессионалами разного уровня квалификации несколько различается. Наиболее экспертные специалисты (senior), которых в целом относительно немного, редко выходят на рынок и потому имеют возможность выдвигать свои требования. Однако даже в случае успешно проведенных переговоров не все они готовы покидать свои компании. Кандидатов уровня middle значительно больше, но и число предлагаемых им позиций еще больше, поэтому за них также идет конкурентная борьба. Сложнее всего свободным кандидатам уровня junior: стартовых позиций для них сравнительно немного, т. к. работодатели отдают предпочтение уже имеющимся в их компаниях стажерам.

Стажировки — явление не новое, оно активно практикуется уже несколько лет, но именно в 2024 г. начало приносить ощутимые плоды. Как отмечают работодатели, стажеры, «выращенные» внутри компании и обученные в соответствии с ее потребностями, более лояльны и мотивированы, чем кандидаты извне, поэтому фиксируется рост конвертации стажеров в штатных сотрудников.

Особенности найма в 2024 году

По мнению 18% работодателей из сферы ИТ, в 2024 г. искать сотрудников было легче, чем в предыдущие годы, 38% считают, что стало труднее, а для 44% ситуация не изменилась. О росте численности своего персонала говорят представители 56% компаний, у 32% количество сотрудников не изменилось. О заморозке кадровых активностей и сокращении числа работников сообщили по 6% респондентов.

Говоря о своем отношении к подбору кадров, работодатели достаточно часто отмечают, что с неохотой принимают возрастных кандидатов, хотя у них заведомо больше опыта. Вместе с тем есть направления, где их охотно рассматривают и нанимают. Чаще всего это происходит при найме на критически востребованные направления (например, «1С») или очень узкие специальности, где важно знать устаревшие технологии и иметь практический опыт их применения, если компания не планирует обновлять стек. Также менеджмент становится более возрастным. Кроме того, возраст кандидата не является преградой, если ранее он работал в компании из того же сегмента рынка и может максимально подойти конкурентам.

А вот отношение к молодым (от 18 до 23 лет) соискателям в разных компаниях различается. Где-то им уделяется особое внимание и даже есть установка на их привлечение в расчете на то, чтобы взять недорогого амбициозного специалиста и «вырастить» внутри компании до нужного уровня. Но какие-то руководители опасаются, что из-за тех же амбиций и стремления к карьерному росту таких работников будет очень сложно удержать и придется снова тратиться на поиск замены.

Текучесть и удержание кадров

Почти в половине ИТ-компаний (44%) говорят о снижении уровня текучести кадров, в 29% он вырос и в 21% остался прежним. Еще 6% заморозили наем. По словам трети (33%) работодателей, показатель текучести у них составил не более 5%, у 56% он был в пределах 6-15% и у 11% — 16-20%.

Основной причиной снижения текучести стало изменение отношения работодателей к удержанию персонала: все чаще эту работу ведут не с момента, когда работник сообщает о желании уйти или когда у него появляется первый оффер, а задолго до того, в порядке профилактики. Компании больше внедряют программы онбординга и адаптации, расширяют соцпакеты, отслеживают уровень вовлеченности и лояльности сотрудников — все это связано с дополнительными расходами, но они ниже, чем возможные расходы на привлечение и обучение новых кадров.

Зарплата и бонусы

Об увеличении доходов своих сотрудников говорят 62% работодателей, еще в 24% компаний зарплаты остались на прежнем уровне. Сократили зарплаты в 2% случаев, а 12% респондентов не смогли оценить динамику зарплат. В 36% компаний, поднявших зарплаты, они выросли на 5-10%, в 41% — на 11-20%, в 18% — более чем на 20%, еще 5% респондентов не смогли или отказались обозначить точно уровень роста доходов сотрудников.

В компаниях уточняют, что уровень роста зарплат зависит от занимаемой тем или иным сотрудником позиции: чей-то доход вырос на 5-7%, а чей-то (например, специалистов по «1С» или информационной безопасности) — на 20% и более, в некоторых случаях рост составил и до 50%. При этом в целом по рынку отмечается тенденция роста верхней планки зарплат с сохранением нижней границы.

Наиболее востребованные специалисты

Специалисты по базам и хранилищам данных (аналитики данных, разработчики баз данных, администраторы баз данных, разработчики ETL, инженеры данных). Спрос на них уверенно растет не первый год. Основных причин несколько.

Возросло значение сбора и анализа данных, руководители бизнесов все чаще прибегают к аналитике перед принятием решений и в целях оптимизации бизнес-процессов.

В 2024-25 гг. закончилось или заканчивается действие лицензий на используемые компаниями зарубежные решения, необходимо переходить на отечественные аналоги или создавать свои независимые системы хранения и обработки данных.

В связи с цифровизацией и автоматизацией процессов (внедрением цифровых технологий, облачных сервисов, электронной коммерции, ИИ и т. д.) резко возрос объем генерируемых и используемых компаниями данных, соответственно растет и нагрузка на подразделения, отвечающие за анализ и информационную безопасность.

ML-инженеры (специалисты по машинному обучению). Во многих отраслях сейчас идет активная автоматизация процессов и внедрение ИИ, поэтому возросла потребность в тех, кто сможет создавать эффективные модели обучения для решения сложных производственных и бизнес-задач.

Специалисты по «1С» (в первую очередь разработчики и аналитики). После ухода иностранных вендоров резко возросло число компаний, работающих в «1С». Среди них — крупные холдинги и госкорпорации, которым нужно дорабатывать стандартные решения под свою специфику.

Go-разработчики. Язык программирования Go (он же Golang) достаточно молодой (создан в 2009 г.) и на данный момент один из наиболее востребованных. Он применяется для разработки серверных решений и сервисов, в т. ч. для сложных вычислений, обработки и анализа данных — того, без чего сейчас нельзя работать компаниям из любых отраслей.

Специалисты по информационной безопасности. Актуальность защиты данных и сетей растет в связи с повсеместной цифровизацией процессов и использованием электронного документооборота.

Планы на 2025 год

В этом году почти две трети (62%) работодателей планируют расширять штат и активно нанимать персонал, 24% говорят, что оставят численность работников на прежнем уровне и будут вести наем только для закрытия освобождающихся позиций. О планах по сокращению штата рассказали лишь 2% респондентов, в 12% компаний на момент проведения опроса еще не определились с планами.

Ни один работодатель из сферы ИТ не планирует сокращать зарплаты в этом году: 62% намерены их повысить, а 20% — сохранить на прежнем уровне. Еще 18% не озвучили свои планы.

В 43% компаниях, представители которых заявили о будущем увеличении зарплат, они вырастут на 5%-10%, в 38% — на 11-20% и в 19% — более чем на 20%.

«ИТ можно отнести к числу сфер, которые сильнее всего просели в 2022 и начале 2023 года, — сказала руководитель направления «ИТ, телеком и финансовые институты» рекрутинговой компании get experts Светлана Аплеталина. — Но в то же время эта сфера и восстановилась одной из первых. Сейчас она уже совсем оправилась и работает если не на докризисном уровне, то очень близко к нему. Одной из главных проблем ИТ в части работы с кадрами можно назвать разрыв между взглядами работодателей и соискателей на уровень оплаты труда: даже самые скромные кандидатские запросы часто заметно выше того, что предлагает бизнес. Частично этот разрыв компенсируется за счет соцпакета и бонусов, но договориться у сторон получается не всегда. В условиях дефицита квалифицированных кадров работодателям стоит проявлять разумную гибкость в диалоге с кандидатами, если они хотят заместить имеющиеся у них свободные позиции. В ближайшие годы рынок труда в ИТ останется кандидатским. При этом важным фактором, влияющим на доход профессионалов, станет начинающая действовать в 2025 г. новая шкала НДФЛ. Также стоит учитывать, что после двух-четырех лет активного найма среднестатистическая компания неминуемо смещает фокус на эффективность работы уже имеющихся сотрудников, поэтому стоит ожидать постепенного снижения активности найма и повышения требований к кандидатам».