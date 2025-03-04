К 8 марта покупатели «Яндекс Маркета» чаще всего заказывают экспресс-доставку электроники и цветов

В преддверии 8 марта «Яндекс Маркет» проанализировал заказы товаров с экспресс-доставкой. Она позволяет получить заказ в течение одного-двух часов и пользуется особенной популярностью в праздничные периоды, если покупателям необходимо срочно получить подарок близким. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

По данным «Яндекс Маркета», к 8 марта с помощью экспресс-доставки чаще всего заказывают электронику, бытовую технику и цветы. Среди других популярных категорий для быстрой доставки: одежда, товары для детей, товары для дома и ремонта. Чаще всего экспресс-доставку заказывают в период с 12:00 до 13:00.

Помимо 8 марта, популярность экспресс-доставки быстро растет и в другие периоды в течение года. Например, таких заказов становится заметно больше с началом дачного сезона, следующий пик спроса приходится на 1 сентября, а к концу года опцию экспресс-доставки выбирают во время ноябрьских распродаж и в преддверии Нового года.