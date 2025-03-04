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Каждый седьмой абонент провайдера Serverspace подключил CDN

В 2024 г. международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, обеспечил более 1,45 тыс. клиентов высокоскоростным контентом с помощью сети CDN (Content Delivery Network). Это значит, что каждый седьмой абонент пользуется услугой. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

CDN — это сеть распределенных серверов, которая ускоряет загрузку контента, снижает нагрузку на основной сервер и обеспечивает стабильный доступ к данным для пользователей по всему миру. По данным аналитики Serverspace услугу активно используют представители малого бизнеса (60%), среднего бизнеса (30%) и крупных компаний (10%).

Технология важна для интернет-бизнеса, так как позволяет минимизировать задержки и улучшить пользовательский опыт. В странах с развитым и быстрорастущим цифровым рынком CDN играет ключевую роль в поддержке онлайн-платформ, обеспечивая высокую скорость и отказоустойчивость даже при пиковых нагрузках. Например, среди клиентов Serverspace сервис чаще всего востребован у владельцев интернет-магазинов, онлайн-изданий, разработчиков SaaS-продуктов и игровых студий.

«Быстрая загрузка страниц и доступность контента — ключевые факторы успеха онлайн-бизнеса. CDN помогает справиться с этими задачами. Сегодня мы продолжаем развивать сервис и планируем внедрить WAF для защиты веб-приложений, а также запустить стриминг и рестриминг, чтобы расширить возможности работы с мультимедиа», — сказал Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace, корпорация ITG.

В 2024 г. Serverspace расширил возможности услуги CDN. Теперь пользователи могут настраивать HTTP-заголовки и управлять правилами CORS, что важно для проектов с особыми требованиями к безопасности и доступу. Также было внедрено гибкое подключение S3-провайдеров и появилась поддержка Video on Demand (VoD).

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