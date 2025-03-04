Компания Steplife выпустила второй релиз мобильного приложения для управления бионическим протезом

Компания Steplife, российский производитель высокотехнологичных пневматических и бионических протезов ног, выпустила второй релиз одноименного мобильного приложения для управления бионическим протезом Steplife P7. В течение первой половины 2025 г. компания намерена запустить протез в серийное производство. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

В настоящий момент приложение работает на платформе Android; летом 2025 г. производители планируют запустить его также и для мобильной операционной системы iOS.

Взаимодействие мобильного приложения и протеза осуществляется через устройство Bluetooth. Протез может воспринимает команды напрямую от телефона.

На сегодняшний день в приложении реализован функционал для подключения бионического коленного модуля и управляемая панель для его настройки. Система предусматривает два режима настройки протеза. В базовом автоматическом режиме система распознает характер двигательной активности человека (ходьба, подъем и спуск по лестнице, присаживание, нахождение в покое) и обеспечивает максимально комфортное положение протеза, приближенное к естественным движениям и положениям человеческой ноги. Специализированный режим предназначен для нестандартной двигательной активности, например, для занятий спортом. С его помощью пользователь может переключить протез в любой доступный вид спорта: езда на велосипеде, бег, занятия на тренажерах.

В мобильном приложении также реализованы дополнительные опции. Система имеет возможность подсчета количества шагов, передачи информации о подзарядке протеза, информирует пользователя о сроках проведения технических и профилактических процедур с протезом. Кроме этого, в библиотеке приложения размещены базовые рекомендации от квалифицированных специалистов по обучению ходьбы на протезе и советы по уходу за изделием.

«Разработка мобильного приложения для протеза Steplife P7 началась в 2023 г., одновременно с разработкой и тестированием прототипа, — сказал генеральный директор Steplife Иван Худяков. – Для создания приложения и его функционала нам не пришлось прибегать к помощи сторонних специалистов; это полностью разработка наших разработчиков программ в тесном взаимодействии с инженерами компании и специалистами по бионике. Перед командой было поставлена задача, чтобы интерфейс и система управления протезом были максимально «user friendly», чтобы любой пользователь мог с легкостью разобраться. И чтобы реализуемые пользовательские функции работали без сбоев».

В настоящий момент мобильное приложение успешно работает для текущих пользователей Steplife P7, подходит для всех типов бионических протезов Steplife и доступно для скачивания по ссылке. Ориентировочно в мае 2025 г. приложение будет открыто для широкого пользования через магазины приложений, одновременно с реализацией серийного производства протезов.

В планах компании создать версию приложения, подходящую для управления любыми бионическими протезами ног, существующими на рынке.

Протез Steplife P7 является вторым флагманским продуктом компании. Первый флагманский продукт, пневматический коленный модуль в составе протеза Steplife P5, реализуется серийным производством порядка 300 единиц в серии.

Общий продуктовый портфель Steplife, помимо перечисленных изделий, включает в себя протезы бедра, голени, стоп, бионические протезы ноги и рук, косметические и беговые протезы, протезы для купания и активных видов спорта.