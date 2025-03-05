Агрохолдинги инвестируют в онлайн: B2B-Center фиксирует рост объема закупок отрасли на 63%

В 2024 г. компании агропромышленного комплекса наращивали объемы закупок на электронной торговой площадке B2B-Center. За год они провели около 27 тыс. торговых процедур на общую сумму свыше 1 трлн руб. – это на 63% больше закупочных объемов в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Наиболее активно выбирать поставщиков на B2B-Center в 2024 г. продолжили ТК «Мираторг», УК «Дамате», «Русагро» и «Сибагро». В список крупнейших закупщиков также вошли три новых компании: «Агрокомплекс Лабинский», «Иррико-Управляющая компания» (растениеводческий и овощеводческий холдинг Ставропольского края) и птицефабрика «Рефтинская». Торги АПК составили почти 14% по объемам среди всех процедур на площадке.

В ходе электронных торгов агрохолдинги искали поставщиков оборудования вентиляции, отопления и кондиционирования, закупали сельхозтехнику и выбирали подрядчиков для ремонтно-строительных работ.

«В 2024 г. агропромышленный комплекс продолжал адаптироваться к геополитической обстановке, усиливал фокус на росте эффективности бизнес-процессов и сокращении рабочих издержек. Электронные торговые площадки стали важным инструментом, который позволяет быстро находить надежных партнеров и оптимизировать цепочки поставок. Это особенно важно для аграрного сектора с его сезонной динамикой и потребностью в оперативных решениях», – сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.