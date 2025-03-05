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Количество уникальных файлов в «Облаке Mail» выросло на 23%

Общий объем данных в «Облаке Mail» по итогам февраля 2025 г. составил 335 ПБ — рост на 23% год к году. Общее количество хранимых уникальных файлов превысило 45,5 млрд. За 2025 г. пользователи загрузили 5,8 млрд файлов, что на 17% больше, чем за тот же период 2024 г. На это повлияло развитие функциональности «Облака» для надежного хранения файлов различных форматов. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Наиболее популярными форматами стали изображения (jpg, heic, png). Они занимают большую часть облачного хранилища. Количество уникальных фотографий составило 28 млрд, а объем — более 70 ПБ, что на 50% больше по сравнению с 2024 г. Также сохраняется интерес пользователей к видеофайлам — их в облачном сервисе 2,5 млрд.

«Облако Mail давно стало чем-то большим, чем просто диском для хранения данных. Сейчас мы работаем над упрощением работы с файлами, документами, а также над расширением сценариев использования нейросетей для генерации контента», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Почты» и «Облака Mail».

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