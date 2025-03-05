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«Магнит Доставка» нарастила число заказов почти вдвое в 2024 г. и получила положительную EBITDA

Ритейлер «Магнит» подвел итоги работы сервиса «Магнит Доставка» за 2024 г. Благодаря внедрению новых технологий и алгоритмов, улучшению точности и скорости обработки заказов и расширению мультиформатного предложения «Магнит Доставка» продемонстрировала значительный рост ключевых показателей и в четвертом квартале достигла положительной EBITDA. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

По итогам 2024 г. «Магнит Доставка» выполнила 49 млн заказов, что на 81% превысило показатель за 2023 г. Число заказов, сделанных через собственное приложение «Магнита», выросло в 2,5 раза.

К концу 2024 г. к сервису было подключено более 26,6 тыс. магазинов розничной сети «Магнит», большинство (свыше 18 тыс.) – формата «у дома», ключевого для компании.

Количество курьеров, сотрудничающих с «Магнит Доставкой», за год выросло в три раза.

В число регионов, продемонстрировавших наиболее высокий прирост числа заказов, вошли Ростовская область (+102%), Краснодарский край (+85%) и Самарская область (+72%).

В IV квартале 2024 г. «Магнит Доставка» впервые вышла на положительную EBITDA, что стало результатом масштабирования операционной модели, оптимизации затрат и роста эффективности за счет внедрения новых технологий. Также в четвертом квартале рост канала экспресс-доставки ускорился, был поставлен новый рекорд по числу заказов за день: пиковым днем стало 30 декабря 2024 г., когда сервис обработал 267 тыс. заказов. 150 тыс. заказов из них были сделаны через собственное приложение «Магнит» – это более чем вдвое больше, чем годом ранее.

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Фудтех» розничной сети «Магнит»: «Прошлый год стал для нас переломным. Мы не только значительно увеличили объемы заказов, но и впервые вышли на прибыльность. Это стало возможным благодаря улучшению качества сервиса, расширению географии присутствия и активному развитию собственных технологий. Мы уверены, что в 2025 г. продолжим укреплять свои позиции на рынке e-grocery, предлагая нашим покупателям еще более удобный, быстрый и в то же время доступный омниканальный сервис. Уже в феврале мы обновили предновогодний рекорд числа заказов в сутки, и я уверен, что в течение года мы не раз поднимем эту планку».

«Магнит Доставка» включает собственные и партнерские проекты доставки заказов из магазинов «Магнита» всех форматов: «у дома», супермаркетов и суперсторов, дрогери, а также аптек. Ключевым направлением является развитие собственного сервиса курьерской доставки.

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