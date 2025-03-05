«МегаФон» разогнал интернет в крупной районной больнице Кубани

Инженеры «МегаФона» модернизировали мобильную сеть в зоне Динской центральной районной больницы. Теперь врачам и пациентам доступны качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты «МегаФона» модернизировали уже работающее телеком‑оборудование. Новая инфраструктура поддерживает высокочастотный диапазон LTE. После проведения работ увеличена емкость сети, оптимизировано распределение абонентов между базовыми станциями, обеспечено проникновение сигнала в строения с большим числом кабинетов, палат и лабораторий без потери качества соединения.

Более стабильный сигнал поможет специалистам клиники поддерживать связь с коллегами даже в периоды высокой нагрузки на сеть, а госпитализированные пациенты смогут общаться с близкими во время прохождения лечения. Топ популярных сервисов здесь возглавляют социальные сети и мессенджеры. Если распечатать все сообщения, отправленные со смартфонов посетителей Динской ЦРБ за этот год, то их количество будет сопоставимо с передачей свыше 3,5 млн фото с одного смартфона.

«За последний год потребление мобильного интернет‑трафика в Динском районе увеличилось на 20%. Мы анализируем ситуацию и определяем те локации, где необходимо усиление сигнала. Особое внимание уделяем социально-значимым объектам», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Ранее оператор модернизировал сеть в станице Новотитаровской и поселке Южном Динского района, где проживают более 35 тыс. жителей.