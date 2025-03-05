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«МегаФон» разогнал мобильный интернет на берегах Терека в Чечне

Более 15 тыс. жителей сел в республике теперь могут пользоваться мобильным интернетом «МегаФона» на скорости до 80 Мбит/с. Оператор модернизировал телеком-оборудование сразу в шести населенных пунктах на правом и левом берегах Терека, что позволило увеличить скорость загрузки данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Объекты инфраструктуры появились в селах Алпатово,Терском, Новое Солкушино, в станицах Червленной-Узловой, Савельевской и Николаевской. В каждом из населенных пунктов живет не менее полутора тысяч человек. Здесь инженеры «МегаФона» расширили частотный спектр в диапазоне 2100 МГц. Это позволило увеличить скорость передачи данных и нарастить емкость сети. Благодаря изменениям, жители могут не только разнообразнее проводить свободное время, но и продуктивнее работать: местные школы и медицинские пункты ведут электронный документооборот, общаются по видеосвязи с коллегами из других населенных пунктов, а также республиканского и федерального центров.

В результате работ на 10% вырос спрос на мобильный интернет. Больше всего абоненты используют его для просмотра видеоконтента – на «Кинопоиск», Rutube и «VK Видео» приходится около 66% расходуемого трафика.

«За первые два месяца этого года специалисты установили телеком-оборудование в 15 районах региона, в туристических местах, на горнолыжном курорте и в Грозном. Мы регулярно анализируем объем дата-трафика, необходимого нашим абонентам, и улучшаем качество покрытия. В этот раз рефарминг, улучшивший качество связи, провели в "качающих" населенных пунктах», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

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