«МегаФон»: в Саратовской области прокачали Масленицу

В первые дни марта 2025 г. в регионе с размахом отметили Масленицу. По сравнению с обычными выходными посещаемость мест, где проходил праздник, увеличилась на 17%. В то же время интернет-трафик в устройствах участников мероприятий возрос на 25%, отметили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жители Москвы, соседних регионов, а также Ростовской и Свердловской областей присоединились к проводам зимы в Хвалынске, Энгельсе, Саратове и селе Лох — атмосферном месте, пронизанном легендами. Некоторые участники приехали издалека, преодолев тысячи километров, чтобы попробовать угощения, приготовленные по старинным рецептам, и поучаствовать в традиционных играх. Среди гостей отметились жители Амурской, Мурманской и Иркутской областей, Алтайского края и Якутии.

Во время праздничных гуляний рекордно (+31%) выросла интернет-активность в парке отдыха «Ударник» в Саратове, где ранее оператор запустил новый объект связи. Кроме того, большое число людей в выходные побывало на территории «Кумысной поляны». Здесь «МегаФон» также заранее подготовился к приему отдыхающих. Инженеры установили дополнительные базовые станции рядом с природным парком.

Новое телекоммуникационное оборудование начало работать в районе Малой Лесопарковой улицы, рядом с популярными лыжными маршрутами. Также дополнительная инфраструктура появилась на Большой Лесопарковой улице. Объекты связи поддерживают несколько диапазонов 4G (LTE), обеспечивающих «дальнобойность» сигнала и высокую емкость сети. Широкий частотный спектр дает стабильный сигнал на расстоянии до 10 километров в прямой видимости. Теперь местные жители и гости могут наслаждаться живописными пейзажами и пользоваться приложениями или другими сервисами на скорости до 100 Мбит/с.

«“Кумысная поляна” привлекает людей, желающих насладиться красотой природы, которой с удовольствием делятся онлайн. За год интернет-трафик в окрестностях заповедника увеличился на 10%. Однако густые леса, которые являются одним из главных достоинств массива, создают неудобства для тех, кто хочет оставаться на связи во время прогулки. Чтобы обеспечить голосовую связь и увеличить ресурс сети при растущей интернет-активности, мы продолжаем строить базовые станции, покрывающие LTE все большую территорию парка», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

После проведенных работ в зоне улучшения также оказались многочисленные дачные массивы вблизи «Кумысной поляны». Доступ к быстрой загрузке онлайн-контента получили дачники на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ) «Машиностроитель», «Швейник», «Дружба», «Строитель-2», «Мичуринец» и других, расположенных неподалеку.